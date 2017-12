Manifestation vendredi 15 décembre des salariés de 2 associations de protection de l'enfance, la Fondation Verdier et l’A.D.S.E devant le Conseil départemental à Tours. Le département a en effet suspendu les financements à ces 2 associations jusqu'à fin décembre. Le Président Paumier répond.

Tours, France

Ces coupes budgétaires, disent les représentants des personnels et les responsables de ces 2 associations, mettent en danger la survie de leur mission. Jean-Dominique Audbert est le représentant syndical FO à l'ADSE* :"Il y a partout des ruptures de mission de service public, les éducateurs sont obligés de faire des choix difficiles dans leur pratique professionnel - à savoir j'accompagne un enfant chez le médecin en emmenant tous les autres ou bien je les laisse seuls".

42 enfants signalés en danger ne sont pas pris en charge - Jean-Dominique Audbert FO

Autre conséquence de cette décision du Conseil départemental, 42 enfants selon le représentant FO, qui devraient bénéficier d'une protection et d'une prise en charge après une décision de justice ne trouveraient pas de place. "Le Conseil départemental est informé de tout cela mais refuse de déployer les moyens à hauteur des besoins, ce n'est pas seulement une question d'organisation ou de ré-organisation, c'est une question de _droits des enfants_, nous demandons le respect des droits de ces enfants" conclut Jean-Dominique Audbert

Les mineurs non-accompagnés occupent des places qui pourraient être dévolues à ces enfants en liste d'attente - Président du Conseil départemental

Quant aux enfants qui font l'objet de mesures de protection prises par la justice et qui ne trouvent pas de place, pour le Président du Conseil départemental, c'est parce que les places qui pourraient leur revenir sont occupés par d'autres jeunes qui devraient être accueillis dans d'autres dispositifs :"_IL y a un engorgement actuel avec les mineurs non-accompagnés, les mineurs isolés étrangers, il y a au moins 35 places qui sont occupés par des mineurs non-accompagnés parce qu'on est dans une situation d'urgence, qui prennent des places qui pourraient être occupés par les enfants en liste d'attente. Le nombre de mineurs non-accompagnés à la charge du département a doublé depuis un an; il y a plus de 150 jeunes. Le coût pour le département est passé de 3,8 millions d'euros en 2016 à près de 10 millions en 2017"_

Le département souhaiterait donc que ces jeunes étrangers soient pris en place par d'autres structures d'accueil afin de libérer les places qui doivent revenir à la protection départementale de l'enfance

Pas question de laisser dormir plus de 2 millions d'euros dans les trésoreries de ces associations - Jean-Gérard Paumier

Pour le président du Conseil départemental, si il comprend les inquiétudes des personnels, il considère comme principal financeur de ces associations, qu'il ne peut pas laisser dormir d'argent dans leurs trésoreries et qu'il peut donc les récupérer pour les mettre sur d'autres secteurs de la protection de l'enfance "il n'est pas question de les mettre sur les routes, cet argent va vers d'autres secteurs de la protection de l'enfance comme par exemple des mesures de protection des enfants avec maintien au domicile familial" .

Le contrat pluriannuel d'objectif suspendu depuis l'été devrait donc reprendre son cours et les versements qui vont avec à partir de février en tout cas pour l'ADSE. La Fondation Verdier ayant décidé de porter l'affaire devant les juges.

Les représentants des personnels seront reçus ce vendredi matin avant le début de la session par la vice-présidente du Conseil départemental en charge de la protection de l'enfance Nadège Arnaud et Fabrice Perrin Directeur Général des Services

*L'ADSE 37 accompagne près d'un millier d'enfants (une centaine en internat à Tours, Joué et Chambray). 215 salariés sont concernés par cette coupe budgétaire.