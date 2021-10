Protection de l'enfance : le secrétaire d'Etat Adrien Taquet signe un contrat avec le Département à Belfort

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles était en déplacement à Belfort ce jeudi 28 octobre. Adrien Taquet est venu signer un contrat de prévention et de protection de l’enfance avec le Conseil départemental, pour favoriser l'amélioration de la prise en charge des jeunes.

"Ce qui unit l'Etat et le Département, c'est l'enfant. Et il est temps que nous nous organisions, que nous nous articulions mieux. Car il y a souvent des ruptures dans le parcours des enfants. Le sens de ce contrat, c'est de bien se coordonner", explique Adrien Taquet. Le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles était en déplacement au foyer de l'enfance de Belfort ce jeudi 28 octobre, pour signer un contrat avec le Conseil départemental.

Il s'agit d'une déclinaison de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, qui vise à garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits. Comme chaque département a ses spécificités, l'Etat finance des projets précis, en rapport avec les besoins sur le territoire. Cette année, le Conseil départemental du Territoire de Belfort recevra donc 500.000 euros pour la protection de l'enfance, et 800.000 euros en 2022.

Le secrétaire d'Etat et la conseillère départementale ont pu discuter avec certains enfants du foyer de Belfort. © Radio France - Léa Dubost

Se focaliser sur la pédopsychiatrie et le recrutement

"Le secteur de la pédopsychiatrie est en grande souffrance, même totalement à l'abandon. Cela met en difficulté les enfants et certains professionnels qui ne sont pas formés pour les accompagner. L'Etat doit investir pour que cela change", estime Adrien Taquet. Un avis partagé par Marie-France Cefis, conseillère départementale déléguée à l'action sociale, l'enfance et la famille.

Elle ajoute que le Territoire de Belfort va se focaliser sur le recrutement d'assistantes familiales, et la création d'un pôle parentalité et adoption. "On veut vraiment travailler sur la prévention. J'ai plein d'espoir pour aider les parents à retrouver leurs enfants et pour que les situations s'améliorent. Avec ce contrat, c'est de l'argent en plus, mais il faut quand même attendre de voir ce que ça donnera dans les faits", estime Marie-France Cefis.

En ce moment, le Conseil départemental du Territoire de Belfort assure la protection de près de 900 enfants.