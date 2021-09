Protection de l'enfance : neuf projets citoyens retenus après le lancement de l'initiative Make.org

Un an après avoir lancé la "Grande Cause pour la Protection de l'Enfance", la plateforme Make.org dévoile les quelques projets retenus. Plus de 70.000 citoyens et association ont participé à l'initiative.

Aider les enfants à signaler des violences, sensibiliser les professionnels de santé : neuf projets de l'initiative citoyenne portée par la plateforme Make.org, et soutenue par Adrien Taquet, le secrétaire d'État charge de l'enfance et des familles, ont été retenus parmi les 70.000 propositions de participants et d'associations de protection de l'enfance. L'objectif est de lutter contre toutes formes de violences, alors qu'un enfant est tué tous les cinq jours dans le cadre familial, que 700.000 élèves sont victimes de harcèlement chaque année et que 6,5 millions de Français affirment avoir subi des faits d'inceste.

Des outils pour dénoncer ou repérer les violences

Parmi les neuf projets, l'installation d'un bouton "à l'aide" sur le site de carnets de liaison scolaires, là où élèves et parents consultent les notes et mots d'absence. Il suffira aux jeunes de cliquer dessus en cas de harcèlement pour donner l'alerte. Pour faciliter la prise en charge psychologique et juridique d'un enfant victime de cyberviolences, le projet "Mon aide numérique" vise à aider à la constitution d'un dossier numérique. Autre projet : "être ado.fr". Un chat pour les ados, animé par des professionnels formés.

Il y a également un programme de sensibilisation en ligne à destination de 200.000 professionnels de santé. Des courtes vidéos en ligne pour permettre aux médecins de famille, orthophonistes, podologues de repérer les traces de violences corporelles. Beaucoup n'osent pas donner l'alerte de peur de se tromper.