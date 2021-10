Protection des victimes de harcèlement : l'application "Garde Ton Corps" est désormais à Nantes

Être suivie par un homme insistant dans une rue peu éclairée en rentrant le soir du travail ou d'une soirée, une situation vécue par de très nombreuses femmes. Selon le cabinet Ipsos en 2020, 81% des Françaises ont été victimes de harcèlement sexuel dans un lieu public, et seulement 20% d'entre elles ont été aidées. Depuis deux ans et demi, l'application mobile "Garde Ton Corps", apporte une solution à ces victimes de harcèlement de rue, en leur proposant des "safe places", autrement dit, des lieux-refuges, dans les grandes villes de France. Ces jours-ci l'application arrive à Nantes.

50 lieux-refuges référencés à Nantes

Une cinquantaine d'établissements nantais sont désormais référencés sur la carte interactive de l'application. Il s'agit pour l'heure de points de vente de la Française des jeux, entreprise qui dispose d'un immense réseau d'établissements sur le territoire et qui profite donc à l'essor de l'application.

En téléchargeant "Garde Ton Corps", on peut donc rentrer un peu plus sereinement à pied à la maison lorsqu'on emprunte un chemin du centre-ville. Le Bistrot du Cours notamment fait partie de ces lieux-refuges :"On fait des horaires importants, de 7h à 23h voire minuit, et entre le restaurant, la boulangerie, et la pharmacie on est dans une zone de passages réguliers pour les gens", explique Rose-Marie, la gérante.

Rose-Marie est la gérante du Bistrot du Cours, établissement qui fait partie des lieux-refuges à Nantes. © Radio France - Valentin Belleville

La fondatrice de l'application, Pauline Vanderquand, a eu l'idée de créer cet outil suite à une soirée au cours de laquelle l'entrée d'un bar lui avait été refusée alors qu'elle cherchait justement à fuir un homme insistant dans la rue ce soir-là. Le motif de ce refus ? Une tenue inadéquat avec l'esprit de l'établissement :"J'ai été choquée et je me suis rendue compte que la solidarité manquait cruellement dans notre société", se souvient-elle.

Des fonctionnalités pour rentrer à la maison en sécurité

Dès le lendemain, elle décide de créer cette application, qui rencontre un grand succès. Désormais 45 000 personnes l'utilisent, et peuvent se mettre en sécurité lorsque le besoin s'en fait sentir. Des utilisateurs qui peuvent également se servir de la fonctionnalité de géolocalisation des déplacements transmise à des personnes de confiance, ou encore l'outil interactif qui permet d'indiquer les rues plus ou moins dangereuses de la ville.

L'application est gratuite et il n'y a pas de profil à créer pour l'utiliser. © Radio France - Valentin Belleville

L'appel est désormais lancé à l'ensemble des établissements et des collectivités qui souhaitent devenir à leur tour lieu-refuge pour les victimes de harcèlement.