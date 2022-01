"Protéger les gens contre leur volonté ce n'est pas une politique "clame un manifestant anti-pass à Poitiers

Plus de 600 manifestants ont défilé samedi après-midi dans les rues de Poitiers, sous la pluie, contre les restrictions sanitaires et le futur pass vaccinal. Le cortège est plus fourni que les week-ends précédents, trois jours après la déclaration d'Emmanuel Macron contre les non-vaccinées.