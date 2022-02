Protestation contre le pass vaccinal : ce que l'on sait du "convoi de la liberté"

Sur le modèle d'une mobilisation canadienne, des milliers d’internautes français appellent à manifester à partir du 11 février et à "rouler sur Paris" via des groupes Facebook et Telegram, pour protester contre les mesures sanitaires.

Les routiers canadiens opposés aux mesures sanitaires vont-ils faire des émules en France ? Sur les réseaux sociaux, des internautes s’organisent pour mettre en place en France un "convoi de la liberté", à l'image de celui qui bloque Ottawa (Canada) depuis une dizaine de jours. Des milliers d'opposants au pass vaccinal appellent sur les réseaux sociaux à "rouler sur Paris" samedi. Voici ce que l'on sait.

Un mouvement né au Canada

La capitale fédérale canadienne, Ottawa, est paralysée depuis le 29 janvier par des manifestants opposés à une nouvelle loi sur l'obligation vaccinale. Le mouvement, baptisé "convoi de la liberté", visait à l'origine à protester contre la décision d'obliger, depuis la mi-janvier, les camionneurs à être vaccinés pour franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis. Mais il s'est rapidement transformé en mouvement contre les mesures sanitaires dans leur ensemble et s'est étendu à d'autres villes canadiennes.

Jugeant la situation "hors de contrôle", le maire d'Ottawa a déclaré dimanche "l'état d'urgence" dans la capitale, espérant disperser les protestataires qui obstruent les rues du centre ville et klaxonnent depuis leurs poids lourds pour faire entendre leur mécontentement. De son côté, la police canadienne a annoncé lundi avoir saisi des milliers de litres de carburant et fait enlever un camion-citerne du convoi pour empêcher les manifestants de se ravitailler.

Appel à "rouler sur Paris" samedi

Le mouvement a rapidement dépassé les frontières canadiennes avec des appels à manifester en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne ou encore en Belgique. En France, de nombreux appels à instaurer un blocage routier de Paris du vendredi 11 au dimanche 13 février circulent sur les réseaux sociaux. Des groupes Facebook et Telegram dédiés ont été créés. Selon un décompte de l'AFP, ils regroupaient chacun environ 23.000 membres lundi.

Pas de syndicats associés

La plupart des participants à cette déclinaison française du mouvement sont proches de ceux présents dans les manifestations des "gilets jaunes" et anti-pass et veulent trouver "une nouvelle manière d'exprimer leur ras-le-bol général", au-delà des manifestations locales, a indiqué à l'AFP un organisateur qui a requis l'anonymat. Mais il ne s'agit pas d'une mobilisation des chauffeurs routiers, a insisté cette source. Deux syndicats du secteur du transport routier, FO et la CFTC ont confirmé à l'agence de presse n'être aucunement associés à ce mouvement.

Leur objectif affiché : organiser une action nationale d'ampleur pour "le respect des libertés et des droits fondamentaux". Sur les réseaux sociaux, les restrictions sanitaires et le coût de la vie sont les deux sujets de prédilection.

Des "convois" de particuliers

À quoi faut-il s'attendre ? Pour l'heure, six "convois" de co-voiturage ou de particuliers à bord de leurs propres véhicules sont annoncés dès mercredi au départ notamment de Bayonne, Nice, Strasbourg ou encore Cherbourg. Un site Internet a été créé pour recenser les routes que pourraient emprunter ces convois. Les manifestants doivent rallier Paris vendredi dans la soirée. Certains appellent ensuite à rejoindre Bruxelles pour une "convergence européenne" le lundi 14 février.

Sur les tchats consultés par l'AFP quelques messages mentionnaient des actions possibles, notamment sur le périphérique parisien. Mais la majorité des participants proposaient plutôt des moments de convivialité à travers une distribution de repas ou de l'hébergement sur la route.

Une "initiative prise au sérieux par les autorités"

"Cette initiative est prise au sérieux par les autorités", a indiqué à l'AFP une source policière alors qu'environ 4 à 5 millions de Français pourraient perdre leur pass vaccinal le 15 février.

"L'évaluation de la menace potentielle fait cependant encore l'objet d'analyses par les services de renseignement, compte tenu du contexte électoral et de la volonté de jouer le mimétisme avec le mouvement canadien", a ajouté cette source.

Une initiative "apolitique" plébiscitée par l’extrême droite

Au Canada, ce mouvement porté par les routiers et présenté par certains comme une initiative "populaire", compte dans ses rangs des "groupes d’extrême droite, des religieux intégristes, catholiques et protestants, des groupes new-age convaincus de l’inexistence de la pandémie, des survivalistes, des mouvements identitaires anti-immigration (...) ou encore des influenceurs conspirationnistes", a expliqué au journal Le Monde Martin Geoffroy, directeur du Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. "Ces gens-là n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est qu’ils remettent tous en cause la démocratie libérale", estime-t-il.

Dans l'Hexagone, les appels à "rouler sur Paris" ont reçu le soutien de figures politiques d'extrême-droite comme Florian Philippot ou encore Jean-Frédéric Poisson, président de "Via, la voie du peuple" et proche d’Eric Zemmour, mais aussi du conférencier pro-Raoult Idriss Aberkane.

Les figures du mouvement revendiquent, pour leur part, une initiative "apolitique et citoyenne", balayant les étiquettes politiques et celle d’antivaccins.