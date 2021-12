Protocole renforcé dans les écoles : "des mesures qui ne vont pas régler le problème" déplore le Snuipp-FSU 80

Le gouvernement serre la vis dans les écoles face à la flambée des cas de Covid-19. Les établissements du premier degré activent le niveau 3 du protocole sanitaire. Désormais le masque redevient obligatoire en intérieur et en extérieur, les brassages entre les groupes d'élèves doivent être limités notamment à la cantine, et les activités sportives à l'intérieur doivent être de basse intensité. C'est ce qu'a annoncé Jean Castex, le Premier ministre, ce lundi face à la flambée des cas de Covid-19 dans les écoles. Mais ces mesures sont loin de convaincre les syndicats enseignants. "Ce sont des mesures prises en urgence qui ne vont pas régler le problème", déplore Haydée Leblanc, co-secrétaire du Snuipp-FSU de la Somme.

Des mesures "à la va-vite".

Pour elle, il aurait fallu des investissements humains et matériels dès la reprise des cours en mai 2020. "Rien n'a été fait pour permettre la bonne aération des salles de classe. Est-ce que le gouvernement a fourni aux collectivités locales et territoriales des capteurs de Co2 ? Non. Et puis, il n'y a pas eu de personnel supplémentaire. Aujourd'hui, quand un enseignant est malade, il n'est pas remplacé. Et ses élèves sont répartis dans les autres classes. On ne peut pas limiter le brassage", explique Haydée Leblanc.

Selon elle, ces mesures sont "à la va-vite". "Concrètement, les enseignants se demandent, pour aujourd'hui, est-ce qu'ils maintiennent leur sortie piscine ? Parce que les enfants doivent enlever le masque dans les vestiaires, sur le bord du bassin, etc.".

Tester plus les élèves

Pour faire face à la flambée des cas, Haydée Leblanc demande plus de tests salivaires pour les élèves. "On a calculé dans le premier degré, un élève sera testé entre 4 et 5 fois dans une année scolaire. C'est insuffisant. Il faudrait tester toutes les semaines pour être réactif."

Haydée Leblanc, co-secrétaire du Snuipp-FSU de la Somme Copier

Sur la vaccination des 5-11 ans, qui pourrait débuter "d'ici la fin décembre" selon le gouvernement, "nous ne sommes pas en mesure de se prononcer là-dessus. Les médecins et pédiatres ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Nous nous préconisons plutôt les mesures que je viens d'évoquer pour freiner les contaminations" ajoute Haydée Leblanc, co-secrétaire du Snuipp-FSU de la Somme.