Protocole sanitaire à l'école : "la question, c'est de limiter le risque autant que faire se peut"

Alors que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé des distributions de masques et des recrutements pour remplacer les enseignants absents, le député de la Loire Julien Borowczyk a défendu le protocole sanitaire en vigueur, qui permet de maintenir les écoles ouvertes.

Jean-Michel Blanquer tente de calmer la grogne des enseignants et des parents d'élèves. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé l'arrivée prochaine de cinq millions de masques FFP2 dans les classes et le recrutement de plusieurs milliers de vacataires, à l'issue d'une réunion avec les syndicats, en présence également du ministre de la Santé Olivier Véran et du Premier ministre Jean Castex. "Il y avait vraiment une volonté de discussion", rappelle ce vendredi matin sur notre antenne Julien Borowczyk, député LREM de la Loire. "Cette rencontre était nécessaire, et ce moment d'écoute sera prolongé puisqu'il y aura des réunions bimensuelles."

Julien Borowczyk, ces annonces ne changent rien au protocole en vigueur, trois autotests à faire en cinq jours pour les élèves cas contacts. Vous qui êtes aussi médecin, vous le trouvez suffisant ce protocole ?

Vous savez, depuis le début de la crise, le problème de la ligne de crête c'est de faire en sorte qu'on soit le plus proche possible du maximum de sécurité sanitaire et en même temps, faire en sorte que ça soit acceptable. C'est vrai que le premier protocole de la rentrée était probablement assez complexe. Là, on a les autotests gratuits fournis par les pharmacies et avec cet engagement des parents chargés de réaliser ces tests. Même si le risque zéro n'existe pas. La question, c'est de limiter le risque autant que faire se peut : être le plus sécure possible dans les classes et sans des contraintes impossibles à gérer au jour le jour.

Les parents devront faire une attestation sur l'honneur pour certifier qu'ils ont bien fait les trois tests à leurs enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains parents fassent l'attestation sans faire faire les tests ou en les faisant mal ?

On fait quand même confiance aux parents. Si on était en permanence dans la peur, il faudrait aussi mettre un contrôleur fiscal derrière toutes les déclarations d'impôts. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même être entre adultes responsables et on fait confiance, évidemment aux parents.

Mais dans le même temps, la majorité dont vous faites partie a mis en place un pass sanitaire qui va se transformer en pass vaccinal, pour inciter très fortement les Français à se faire vacciner... On n'est pas vraiment dans la confiance là, si ?

Je crois qu'il y a un moment donné, il a fallu prendre des décisions fortes. Ça a été le cas le 12 juillet, au moment de l'annonce du pass sanitaire. Vous savez, j'étais en centre de vaccination. Dans les semaines qui précédaient, on avait très peu de personnes. Et à partir du moment où on a eu les annonces présidentielles, on a eu un élan de vaccination. On croit bien que c'est une réussite aujourd'hui, avec plus de 90% de la population vaccinée, ce qui nous permet d'avoir une décorrélation entre le nombre de personnes contaminées et les personnes hospitalisées. Mais les parents, je crois qu'à un moment donné on peut évidemment leur faire confiance au jour le jour, sans regarder sous le nez de l'enfant si vraiment on l'a testé.

Le projet de loi qui doit transformer le pass sanitaire en pass vaccinal n'est toujours pas adopté ce vendredi matin. Les députés et les sénateurs devaient se mettre d'accord sur une version commune du texte, malheureusement Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, s'est réjoui un peu trop vite, en tweetant que la commission mixte paritaire avait donné raison au Sénat et que c'était la victoire du bon sens. Ça vous agace finalement, ce feuilleton là depuis maintenant deux semaines ?

Quand on est en commission mixte paritaire, on est dans un huis clos. D'ailleurs, Bruno Retailleau n'y était pas dans cette CMP et lui tweet comme ça en disant "On a gagné", mais qu'est-ce qu'on a gagné ? On n'est pas en train de faire un jeu. Celui qui a gagné hier soir, c'est le virus parce qu'on perd du temps et on n'avance pas. Je trouve que c'est complètement ridicule. C'est du niveau de maternelle, ce n'est pas le niveau de la dignité qu'on devrait avoir en tant que parlementaire.

Vous avez tweeté justement pour donner votre avis là-dessus, en ajoutant "Il existe un traitement électoral : #Macron 2022." Le président doit se déclarer candidat ?

On souhaite tous évidemment que le président se déclare candidat. Après, je suis tout à fait d'accord avec lui. Aujourd'hui la parole des hommes d'état est remise en question, et je crois que si Emmanuel Macron se déclarait candidat, il perdrait le pouvoir de représentativité du président de la République et on en a vraiment besoin pour en cette période de cette crise sanitaire. Je sais qu'il fait tout le nécessaire pour que ça tienne bon.