Protocole sanitaire dans les Ehpad : un collectif de familles de résidents dénonce "une atmosphère carcérale"

"Les Ehpad sont les seuls lieux où la privation de liberté n'est pas soumise à un juge". C'est la formule choc du Collectif Ehpad Familles 42, qui regroupe des proches de résidents ligériens. Ses membres ont envoyé lundi soir un long courrier à la Préfète de la Loire, aux élus du département mais aussi au directeur de l'Agence régionale de Santé pour leur demander un assouplissement du protocole sanitaire en vigueur dans les Ehpad, malgré la crise sanitaire.

Visites comme au parloir et vigiles dans les Ehpad

Un protocole qui s'apparente parfois à de l'emprisonnement selon le collectif. Le mot est fort, mais assumé. "Pour les visites à nos parents, il faut prendre rendez-vous", explique cette membre du Collectif qui souhaite rester anonyme. "Et nous sommes dans des conditions de parloir, derrière un plexiglass, une demi-heure. Dans certains Ehpad du Forez, ils ont même engagé des vigiles pour surveiller les familles, donc quand on parle d'atmosphère carcérale, on en est pas loin."

Selon cette fille de pensionnaire d'un Ehpad, cette situation est très difficile à vivre pour les familles. "On assiste à la dégradation de nos parents mais on ne peut rien faire. La prise en charge d'une personne âgée ne peut pas se réduire qu'au biologique. Ce sont des personnes qui ont des envies et des émotions, si on tue tout ça, ils n'auront qu'une envie, c'est de mourir."

Une atteinte aux droits fondamentaux des résidents selon le Collectif

"On est dépossédé de nos parents", poursuit cette membre du Collectif auteur de la lettre. "Combien ne vont pas pouvoir attendre ? On ne sait pas du tout quand cette crise va se terminer, on apprend tous à vivre avec le virus, pourquoi pas nos parents ?"

Le Collectif Ehpad Familles 42 dénonce une atteinte aux droits fondamentaux des résidents et demande à la préfecture ainsi qu'à l'Agence régionale de santé des possibilités de visites plus importantes dans les Ehpad, ainsi que l'accès aux chambres des résidents, en respectant bien sûr la jauge et les mesures barrières.