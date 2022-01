Protocole sanitaire à l'Education nationale : "ce n'est plus supportable" alerte une CPE des Côtes-d'Armor

Dans les cortèges, des parents d'élèves, des professeurs, des directeurs d'école, c'est jour de grève, à l'Education nationale ce jeudi. Une mobilisation qui s'annonce déjà très suivie, contre les protocoles sanitaires à répétition. Parmi ceux qui se retrouvent en première ligne pour traiter les enfants positifs ou cas contacts, les CPE et les surveillants, dans les collèges et lycées. Mirabelle, syndiquée à l'Unsa, travaille dans un collège costarmoricain, près de Dinan, comme conseillère principale d'éducation. Elle n'ira pas travailler ce jeudi.

Vous êtes donc gréviste, pour quelle raisons ?

J'ai une équipe qui est en train de se déliter petit à petit avec un travail qui se double, puisque nous devons prendre en charge tout le suivi des contacts avec les familles, pour ce qui concerne les cas positifs, les cas contacts des élèves. Pour cela, nous n'avons pas plus de moyens, bien évidemment. Clairement, il faudrait une personne à temps plein pour gérer cela. Là, ce n'est pas le cas, on doit faire à moyens constants. Il y a les changements de protocole, qui ne sont pas annoncés par la voie hiérarchique traditionnelle, qu'il faut aussi intégrer, comprendre, parce que ce ne sont pas nos métiers à l'origine, et puis, transmettre aux familles, aux équipes de vie scolaire.

Concrètement, cette fatigue de vos équipes s'exprime de quelle manière ?

J'ai déjà deux personnes qui ont des troubles du sommeil. Il y a des insomnies. Il y a de la tension. On doit réorganiser continuellement la gestion des élèves parce qu'on a également des enseignants qui sont absents. On a perdu là une collègue qui est positive également. Il y a une mise en danger, clairement, puisque je rappelle que les assistants d'éducation, qui surveillent les élèves au self ,n'ont aucune protection supplémentaire pour surveiller ces élèves. Donc on est dans un contexte extrêmement anxiogène. Cela ne va pas, cela fait deux ans que ça dure, c'est de pire en pire et en plus, on doit se faire mépriser par notre hiérarchie, et je parle bien entendu du gouvernement. là, ce n'est plus supportable.

Que réclamez-vous ce jeudi ?

Quelque chose déjà qui ne change pas toutes les dix minutes, quelque chose de géré par des personnels qui soient exclusivement dédiés à cette mission, parce qu'on n'arrive pas à tout faire en même temps. Des règles claires qui ne changent pas sans arrêt et surtout des règles qui ne mettent pas les gens en danger, parce que là, clairement, le Covid-19 circule dans les établissements. Le fait de dire maintenant ce sont des autotests, cela veut dire qu'on garde les gamins toute la journée. Bizarrement, les cas contacts de la semaine dernière, à J +4, ils étaient tous positifs. Je comprends que ce n'est pas simple, mais il y a un moment, je n'ai pas de conseillers, je ne suis pas personnel médical, mais j'ai du bon sens et c'est juste n'importe quoi.

Ces changements de protocole, sont-ils si difficiles à suivre ?

Bien évidemment. Parce que, comme je dis, on n'est pas des personnels médicaux. Moi, personnellement, quand j'ai des parents au téléphone pour leur expliquer, je leur relis exactement ce qui est écrit. Si on me pose une question, on réfléchit un petit peu ensemble parce qu'à deux cerveaux, c'est toujours un petit peu plus l'efficace. Il faut rassurer aussi parce que cela génère de l'inquiétude et de l'angoisse chez les gens, ce qui est normal. Il faut, éventuellement, si on a des gens qui connaissent un peu le coin, avoir des plans précis à fournir, pour indiquer les pharmacies où l'on peut trouver des tests. Cela devient n'importe quoi. On n'est pas formés à cela. A chaque fois que je raccroche, je me demande si j'ai dit ce qu'il fallait. C'est un peu stressant quand même.