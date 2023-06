Prouvy : 25 enfants ukrainiens sont arrivés dans le Nord pour y passer tout l'été

Ils étaient une vingtaine d'adultes à attendre impatiemment l'arrivée d'un bus un peu particulier, ce mercredi 14 juin 2023 à la salle des fêtes de Prouvy, près de Valenciennes, dans le Nord. A son bord, 25 enfants ukrainiens qui ont fait un voyage de 50 heures depuis leur pays en guerre. Ils vont passer les trois prochains mois dans leur famille d'accueil nordiste.

Des retrouvailles très attendues

A peine sortis du bus, les enfants courent dans les bras des familles qui les attendent. Les larmes coulent à flots lors de ces retrouvailles.

"C'est très fort, très émouvant de le revoir", se réjouit Hervé, le jeune Pavlo à ses côtés. C'est la troisième fois qu'il reçoit le petit garçon d'une dizaine d'années chez lui. "Il est déjà venu trois mois l'été dernier, puis en hiver et ça y est il est de retour!"

Accueillir le petit était une évidence pour Hervé, qui le couve du regard : "On a tout ici alors que chez lui, il n'a même plus l'eau potable à cause de la guerre, son village a été bombardé. On va faire tout notre possible pour lui offrir trois mois de bonheur !" Pavlo est comme un poisson dans l'eau avec lui, il n'hésite pas à raconter sa vie sous les bombes et dans la misère dans un français très approximatif à sa famille nordiste. "Il ne fait pas trop d'efforts pour apprendre le français mais on arrive quand même à se comprendre" en rit l'homme aux yeux bleus.

Une première arrivée en France pour certains

La plus jeune Ukrainienne dans le bus a à peine 4 ans et demi, c'est la première fois qu'elle quitte son pays, comme une dizaine d'autres jeunes. Pourquoi venir dans le Valenciennois, le Cambrésis et l'Avesnois ? Pour vivre quelques mois dans un pays en paix.

Jean-Luc Lambert est le président de l'association Nadiya Soleil qui les a fait venir dans le Nord : "il y a trois cas de figure. Ces enfants vivent soit dans des orphelinats ou des internats, soit ils viennent de familles très pauvres, soit des membres de leur fratrie sont au front. On peut leur offrir une parenthèse dans cette guerre terrible en les amenant ici."

Les familles d'accueil ont des règles à suivre

Le président de l'association pose des règles très claires aux familles qui hébergent un ou plusieurs enfants : "C'est du parrainage et en aucun cas une adoption, les familles doivent accompagner le jeune, l'aider pour une période définie. On fait passer des entretiens aux adultes qui veulent accueillir des jeunes pour être sûr que tout se passera bien."

Une fois les bases posées, les Nordistes peuvent organiser les activités qu'ils veulent avec les enfants : barbecue, vacances à la mer, rencontre avec les grands-parents ... ils ont carte blanche pour faire passer un été mémorable aux enfants avant leur retour en Ukraine le 1er septembre.