Provence - Catalogne : des liens si étroits...mais pas de prise de position sur l'indépendance

Les Provençalistes évitent de se prononcer sur la déclaration d'indépendance (suspendue) de la Catalogne, mais rappellent les liens très étroits entre les deux provinces.

La Catalogne et la Provence sont unies par des liens culturels et historiques étroits. La renaissance des langues provençales et catalanes à la fin du XIXe siècle a recréé ces liens que l'histoire avait distendus. Car la Provence et la Catalogne ont partagé plus que les couleurs de leurs drapeaux sang et or. Au Moyen âge, les même, familles ont régné sur les deux pays.

Le comté de Provence au sud de la Durance dépendait de Barcelone et si les deux drapeaux sont très ressemblants - à rayures rouges et jaunes / sang et or - ce n'est pas un hasard. "En Catalogne, on appelle ça la Señera. Ce seraient les armes de l'ancien royaume d'Arles", estime Alain Costantini, Majoral du Félibrige. Les comtes Bérenger auraient ramené ce drapeau en Catalogne. Aujourd'hui certains font le voyage inverse pour se recueillir.

La Coupo santo a aussi des origines catalanes. L'hymne provençal a été écrit par Frédéric Mistral pour remercier les Catalans d'avoir offert aux provençaux cette coupe en argent. Il s'agit d'un remerciement pour avoir accueilli le poète catalan Victor Balaguer exilé en Provence en raison de son opposition au gouvernement d'Isabelle II d'Espagne.

"En Provence, on se contenterait de l'autonomie dont jouissent les Catalans" - Alain Costantini, Majoral du Félibrige

Les Provençalistes eux, ne veulent pas se prononcer publiquement sur une indépendance de la Catalogne. Alain Costantini préfère rappeler que "nous sommes proches par les sentiments du peuple catalan et par l'histoire qui nous lie".

Alain Costantini "prendrait bien l'indépendance de la Catalogne"!

Et ce statut autonome pour le moment de la Catalogne fait des envieux en terres provençales : "En Provence, on se contenterait de l'autonomie dont jouissent les Catalans. Leur langue est officiellement enseignée, c'était le souhait de Mistral pour la Provence. On prend tout de suite le statut de la Catalogne, en Provence, si on nous l'accordait!"