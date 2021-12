Proxob : un programme de lutte contre l’obésité à domicile initié à Clermont-Ferrand

Le programme Proxob ou « Proximité et obésité » est testé sur 5 ans en Auvergne et en Drôme-Ardèche avec le soutien de l’ARS. Une équipe de professionnels intervient au domicile des patients pour lutter contre l’obésité au sein de la cellule familiale.

C’est un dispositif innovant qui a été lancé en 2016 à Clermont-Ferrand. Le programme Proxob (Proximité et Obésité) propose une prise en charge de l’obésité à domicile par une équipe mobile et interdisciplinaire. Concrètement, il s’agit de mettre en place de bonnes habitudes de manière progressive et durable.

Les professionnels tentent d’instaurer des changements dans le quotidien de l’ensemble de la famille. Ceci afin d’améliorer, sa qualité de vie et sa corpulence. « Les familles sont contentes de pouvoir le faire à domicile. Cela évite les trajets pour celles qui ne peuvent pas se déplacer. Cela réduit l’inégalité d’accès aux soins » précise Magalie Miolane, médecin nutritionniste au CHU de Clermont.

Les malettes du programme Proxob comprennent des réglettes pour mesurer la qualité du sommeil © Radio France - Thomas Loret

Une nouvelle boîte à outils

Concrètement, le programme comprend 18 séances sur 12 mois. Dans le détail, c'est 6 séances autour de la diététique, 6 séances d'activité physique adaptée et 6 séances autour de la "parentalité". Une équipe composée d’un diététicien, un professeur d’activité physique adapté et un psychologue intervient à tour de rôle au domicile.

Au fil des années, le programme Proxob s’est enrichi et s’appuie désormais sur de nouveaux outils tels que cette malle qui comporte plusieurs livres et support pour pratiquer les divers ateliers. Avec notamment des plaquettes de couleurs pour répartir les familles d’aliments et des réglettes pour mesurer le bon rythme de sommeil.

Christophe et Malika Astier ont bénéficié du programme Proxob avec leur fils Diego © Radio France - Thomas Loret

Bilan très positif pour la famille Astier

Christophe et Malika Astier vivent à Gerzat. Ils ont bénéficié du programme Proxob avec leur fils Diego, 14 ans. Il s’agissait de résoudre les soucis de santé, mais aussi de ne plus souffrir du regard des autres. "C'est notre belle-fille qui nous en a parlé et qui nous a apporté un flyer. On s'est dit pourquoi pas" explique Malika Astier.

La famille a bénéficié de 6 séances de précieux conseils autour de la diététique dans leur propre cuisine. "On a fait des recettes comme le tajine de poulet avec patates douces et courgettes. Des plats diététiques que nous avons concocté tous les trois", poursuit Malika Astier. Une alimentation seine qui n'empêche pas de se faire plaisir.

Après avoir suivi 6 autres séances autour de l'activité physique adaptée, la famille Astier a finalement opté pour la randonnée. « On préfère d’ailleurs quand c’est en côte, maintenant qu’on nous a appris à bien nous positionner pour prendre les montées » indique Christophe Astier. Le fils Diego, lui, s’est mis au basket.

Enfin, la famille Astier a aussi bénéficié de 6 séances autour de la « parentalité » avec un psychologue. Il s’agit là d’aborder l’aspect émotionnel de l’obésité. "C’est surtout Diego qui en a souffert. Il a même été un peu harcelé. Les gamins ne sont pas tendres entre eux, surtout au collège", raconte Malika Astier.

Pour la famille Astier, le bilan a été très positif. « Je suis passé d’obésité stade 2 à obésité stade 1. Diego, lui, est passé d’obésité stade 1 à surpoids, mais surpoids plutôt dans la fourchette basse » se réjouit Malika Astier. Une très bonne expérience avec des experts à l’écoute. « Je le recommande sans aucune hésitation » conclu Christophe Astier.