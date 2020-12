Prudence en montagne, le risque d'avalanche est de 3 sur 5

Alors que la météo est plutôt clémente en ce week-end post-Noël, le risque d'avalanche est important sur les massifs savoyards, haut-savoyards et isérois. Les gendarmes de haute-montagne appellent à la prudence.

En cette période de fêtes et de vacances, pourquoi pas se laisser tenter par une petite sortie en montagne ? pour faire notamment du ski de randonnée, du ski de fond ou encore des raquettes ! Même s'il fera froid ce week-end, la météo s'annonce plutôt clémente.

En revanche, le risque d'avalanche est de 3 sur 5 à au dessus de 2.000 mètres sur quasiment tous les massifs des pays de Savoie et certains en Isère, notamment Belledonne et l'Oisans.

Manteau neigeux instable

D'où cet appel à la prudence de Patrices Ribes, le patron des gendarmes de haute-montagne de la savoie. "En ce moment, le peu de neige au sol est instable. La neige tombée en début de saison a créé des couches fragiles qui peuvent provoquer des départs d'avalanche de plaques. De plus, l'épisode neigeux des derniers jours a rajouté une vingtaine de centimètres de neige et elle s'est posée sur un manteau déjà instable. Cette couche récente pourrait elle même faire partir une avalanche plus grande. "

Le commandant a notamment un message pour les vacanciers novices, qui se laisseraient tenter par une activité en montagne. "Les stations ont ouvert des itinéraires pour les vacanciers. Ceux qui ne connaissent pas, je leur conseille de rester sur ces itinéraires. Les autres doivent être très vigilant. Le départ de plaque peut être provoqué les skieurs."