PSG-Barça contre Saint-Valentin : qui va l'emporter ?

La Saint-Valentin 2017 tombe le jour du match PSG-Barcelone. Madame souhaiterait une soirée en amoureux alors que Monsieur aimerait bien voir le match ou inversement. A moins que...

Le foot et la Saint-Valentin peuvent-ils faire bon ménage ? D'un côté, il y a celui ou celle qui veut absolument voir le match PSG-Barça. De l'autre celui ou celle qui aimerait bien ne pas rater cette fête des amoureux. Choix cornélien ? Pas forcément.

Nos journalistes sportifs sont allés à la rencontre de ces couples partagés entre l'amour du sport et l'amour tout court. Et la plupart du temps, c'est le sport qui gagne.

Pas question de rater le match pour les maris fans du PSG

Pour Laeticia pas de problème. Même si elle n'est pas fan de foot, elle comprend que son mari souhaite regarder le match. Une décision assez facile à prendre car, pour elle, la Saint-Valentin "c'est commercial donc on va regarder le match". Pas de fête des amoureux pour eux. Ils l'annulent, tout simplement. Il n'y a même pas eu de discussion "aucun débat", dit-elle, "c'est réglé".

Pour Ange, c'est moins facile avec sa femme mais, pour lui, la décision est prise. Aucune d'hésitation, mardi soir, ce sera football. "Moi , personnellement, je n'ai pas réservé de restaurant, donc le choix est fait pour moi. Il n'y a pas de problème". Le restaurant, ce sera pour un autre jour. Un match PSG-Barcelone ça ne se rate pas. Madame a du mal à avaler la pilule. "Elle est pas bien contente", avoue Jacques, "C'est comme ça. Des restaurants, il y en aura d'autres."

Les deux en un pour un couple supporter du PSG

Mika et sa compagne, Mélanie, n'ont pas tranché. Ils vont faire les deux, suivre le match et fêter la Saint-Valentin. Le couple s'est rencontré dans les tribunes du Parc des Princes. Ils sont abonnés, lui depuis plus de 20 ans, elle depuis une dizaine d'années.

Pour Mika "la question ne s'est pas posée, un petit repas tranquillement avant et puis on va au match ensemble". Cette soirée de Saint-Valentin sera quand même romantique. Mika, qui habite à une heure et demi de Paris, a prévu d'ouvrir une bouteille de champagne devant la tour Eiffel et après direction le stade. "On va se mettre un peu dans l'ambiance, on va aller au Parc et on va suivre le match ensemble". Depuis le tirage au sort, pour le couple, il n'y avait plus aucun doute : c'était le match d'abord.

Une Saint Valentin idéale pour deux amoureuses du foot

Deux amoureuse du PSG. - Perrine

Chez Perrine, qui vit dans le sud de l'Essonne et qui n'a pas l'habitude de célébrer la Saint-Valentin, mardi 14 février, c'est porte ouverte aux amis qui veulent voir le match. "Rentreront ceux qui ont des bières", dit-elle dans un éclat de rire. Avec la bière, il y aura les chips et des bonbons. Une soirée romantique pour la Saint-Valentin, "c'est pas notre truc" confie-t-elle. Du coup, pour Perrine et sa compagne, toutes deux joueuses de football, un PSG-Barça ce soir-là, "c'est une Saint Valentin idéale".

Elles auraient bien voulu aller au stade mais "c'est trop cher. On arrive à aller voir un match ou deux dans l'année pour le championnat mais pour la Ligue des Champions c'est inabordable pour nous". Comme cadeau de Saint-Valentin, Perrine aimerait bien "une victoire du PSG, ça serait un beau cadeau pour tous les amoureux... du foot".

Le choc de ce mardi a inspiré Jérome K :

PSG-Barça à suivre en direct et en intégralité, mardi 14 février, dès 20h30 sur France Bleu avec la dream team de Bruno Salomon.