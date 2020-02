PSG-Dijon : revivez les quatre buts de la rencontre dans les conditions du direct

Le PSG s'est largement imposé face à Dijon ce samedi soir au Parc des Princes pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Une victoire 4 à 0 avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. On vous propose de revivre les buts comme si vous y étiez, dans les conditions du direct.

Le Paris-Saint-Germain s'est largement imposé, ce samedi, face à Dijon pour la 27e journée de Ligue 1. Une victoire 4-0 avec notamment un doublé de Kylian Mbappé.

C'est l'Espagnol Pablo Sarabia qui a rapidement ouvert le score, à la 3e minute de jeu, reprenant une frappe de Marquinhos.

Le coup de pression d'Icardi sur Cavani

Le PSG a beaucoup buté sur le gardien dijonnais, très en forme ce samedi soir. Il a fallu attendre la 74e minute de jeu pour voir Mbappé trouver le chemin des filets. Face à Runarsson, le crack de Bondy ajuste le portier et s'applique pour mettre la balle au fond. Quelques minutes plus tard, à la 77e minute, alors que Mauro Icardi a remplacé Edinson Cavani, le Paris-Saint-Germain triple la mise. C'est l'Italien Icardi qui se charge d'alourdir le score et montrer qu'il est encore dans la course pour la place de titulaire en pointe de l'attaque parisienne.

Le doublé pour Mbappé

En fin de rencontre, Kylian Mbappé s'offre un doublé pour parfaire sa très belle prestation.

Le PSG se rassure et répète ses gammes avant sa demi-finale de Coupe de France face à Lyon ce mercredi et surtout avant son match très important contre Dortmund en 8e de finale retour de Ligue des Champions.