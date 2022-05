PSG : la FFF demande à Gueye de s'expliquer sur son absence lors de l'opération contre l'homophobie

La Fédération française de football (FFF) s'en mêle. Idrissa Gueye devra s'expliquer sur son refus de porter le maillot au numéro arc-en-ciel, lors de la journée mondiale contre l'homophobie samedi 14 mai. C'est ce que réclame le conseil national de l'éthique (CNE) de la fédération. Le joueur du PSG, par la voix de son entourage, indique qu'il réagira prochainement.

Le milieu du terrain n'a pas participé au match opposant le club parisien à Montpellier, lors de la 37e journée de Ligue 1. La Ligue de football professionnel (LFP) organisait une opération "Homos ou hétéros, on porte tous les même maillot", lors d'une journée de lutte pour les droits LGBT. Selon les informations de France Bleu Paris, Idrissa Gueye a refusé de jouer pour ne pas porter le maillot floqué de l'arc-en-ciel des fiertés.

"Faire amende honorable"

Dans un courrier adressé à l'international sénégalais, et révélé par le journal L'Equipe, le CNE écrit : "Soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise."

Le comité d'éthique de la FFF, par la signature de son président Patrick Anton, invite Idrissa Gueye à accompagner sa réponse "d'une photo de [lui] portant le maillot en question". Le CNE n'a toutefois pas de pouvoir disciplinaire sur les joueurs évoluant dans le championnat.

Le PSG silencieux

Le président du Sénégal, Macky Sall, a soutenu le "Lion" mardi dans un tweet, invoquant des "convictions religieuses". De son côté, le PSG reste discret sur cette affaire. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club, aurait très mal pris la véritable raison pour laquelle Idrissa Gueye a déclaré forfait, selon les informations de France Bleu Paris obtenues auprès de l'entourage du PSG.

Pour justifier son absence, le milieu sénégalais a évoqué auprès de Mauricio Pochettino un état de fatigue important, à la suite de l'organisation d'un gala de charité, Idrissa Gueye avait prétexté une gastro-entérite et déjà évité de jouer la saison dernière, lors de la même opération de soutien à la communauté homosexuelle.