PSG-Maccabi : la maire d’Haïfa demande à Anne Hidalgo plus de places pour les supporters israéliens

Depuis le tirage au sort des poules de Ligue des champions, le match face au Maccabi Haïfa est celui qui crispe le plus le PSG en terme de sécurité. Et clairement, la démarche de la maire de Haïfa vient mettre en lumière la problématique de cette rencontre.

ⓘ Publicité

Alors que la préfecture de police de Paris a fixé la jauge du parcage visiteur pour ce match à 1.500 places (jauge normalement fixé à 2.250 en Ligue des champions), les supporters israéliens eux veulent venir à Paris en très grand nombre pour soutenir leur équipe qui affronte le PSG au Parc des Princes.

Dans un tweet, la maire de Haïfa, Einat Kalisch a donc lancé un appel à son homologue la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle souligne que 5.000 à 8.000 supporters veulent venir et que le compte n'y est pas. Dans un courrier, elle lui demande de trouver une solution.

La Mairie de Paris confirme, ce vendredi, à France Bleu Paris, avoir été contactée et avoir "pris connaissance de l'inquiétude de la maire d'Haïfa".

Problème de cette demande peu académique dans le monde du football (passer par la mairie plutôt que par le PSG directement), c'est que le PSG n'a aucune solution puisque le Parc des Princes affiche complet pour ce match. Par le biais de l'élue locale, les supporters d'Haïfa tentent clairement un coup de force pour avoir plus de places.

Pour l'instant la mairie de Paris n'a pas tenté de contacter le PSG selon nos informations.

Après le tirage au sort du 25 août 2022, Le PSG et Haïfa se retrouvent au sein du groupe H, aux côtés de la Juventus et du Benfica Lisbonne. Au match aller en Israël, les Rouge et Bleu se sont imposés 3 buts à 1, avec un but de Neymar, Messi et Mbappe.

Les fans du club parisien n'ont pas oublié le match PSG-Maccabi Haifa pour la Coupe des Vainqueurs de Coupe en 1999. Après un match nul 1-1 au Parc, les Rouge et Bleu ont perdu au retour sur le score de 3 buts à 2. (Haïfa s’inclinera ensuite en quart de finale face au Lokomotiv Moscou).