PSG - Maccabi Haïfa : des supporters israéliens rassemblés à la Concorde et sur les Champs-Elysées

Des centaines de supporters israéliens se sont retrouvés place de la Concorde à Paris ce mardi quelques heures avant le début du match de Ligue des Champions entre le PSG et le club israélien du Maccabi Haïfa, a constaté un collaborateur de France Bleu Paris. De nombreuses forces de l'ordre sont présentes tout autour de ce rassemblement qui n'était pas autorisé, a précise une source policière à France Bleu Paris.

Après s'être rassemblés place de la Concorde, les supporters ont commencé à remonter les Champs-Elysées, escortés par la police, dans une ambiance "bon enfant" selon cette source qui ne déplorait aucun incident en début de soirée. Ce rassemblement a toutefois provoqué de nombreux embouteillages. L'avenue des Champs-Elysées a été fermée à la circulation. Les accès à la station Concorde sur les lignes 1, 8, et 12 ont également été fermés par mesure de sécurité, indique la RATP.

Plus de 800 policiers et gendarmes sont mobilisés en marge de cette rencontre classée à haut risque en raison de possibles troubles à l'ordre public. Les autorités font notamment état de leurs craintes d'affrontements entre supporters parisiens susceptibles de manifester leur soutien à la cause palestinienne et militants ultra-sionistes qui pourront vouloir protéger les supporters israéliens.

Pour cette rencontre, 1.650 supporters du Maccabi Haïfa sont officiellement attendus dans le parcage visiteur, une jauge plus faible que d'habitude. Mais 5.000 à 8.000 supporters sont possiblement attendus aux alentours et dans le stade parisien. Le PSG a donc fait baisser la jauge d'accueil des adversaires pour récupérer les fans seuls ou en groupe dans le Parc des Princes. Ils seront ensuite placés dans le parcage qui n'est pas forcément extensible puisque le stade affiche complet pour cette rencontre.

Cette venue d'un club Israélien au Parc des Princes crispe les autorités puisqu'elle ravive de douloureux souvenirs. Le 23 novembre 2006, en marge d'un match de Coupe de l'UEFA perdu contre l'Hapoël Tel-Aviv (2-4), un supporter du PSG avait été tué par un policier alors qu'il participait à une agression en bande contre des supporters du club israélien.