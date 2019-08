PSG : Mbappé réalise le plus grand rêve de Baba junior, un jeune fan de huit ans

Paris, France

Le champion du monde Kylian Mbappé l'avait promis. Et il a tenu sa promesse. Il a rencontré le petit Baba junior, huit ans et fan absolu de l'attaquant du PSG, dimanche soir à Paris au Parc des Princes.

Tout a commencé par un message sur Instagram. Le petit garçon, fan de Mbappé, avait envoyé un message en juillet 2019 sur la page du joueur. Mais c'est la sœur du petit garçon qui va être sa bonne étoile. Elle voit le message de son frère et le relaie sur Tweeter.

Les choses s'emballent et très vite les "j'aime", tweets et retweets se multiplient. Tant et si bien que Mbappé finit par voir ce message. Et il y répond.

Il propose à Baba junior une rencontre "au camp des Loges à son retour de Chine". C'est finalement au Parc des Princes dimanche soir que Baba junior réalise son rêve. Mbappé lui donne un maillot dédicacé. Le petit garçon fait aussi une photo avec son idole.

La photo a été publiée sur les réseaux sociaux par sa sœur, bonne fée du jour.