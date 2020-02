PSG : Neymar tacle le staff sur sa blessure après la défaite face à Dortmund

Le Brésilien n'a glissé que quelques mots en zone mixte ce mardi soir après la défaite face à Dortmund en Ligue des Champions, mais ils suffisent pour lancer une nouvelle polémique au PSG. Lui voulait jouer mais on ne lui a pas permis selon lui.

Neymar a inscrit le seul but de la rencontre face à Dortmund ce mardi soir.

Paris, France

C'est une nouvelle polémique qui guette le club parisien, au lendemain de la défaite face à Dortmund en 8e de finale de Ligue des Champions ce mardi soir. Neymar s'est présenté en zone mixte à l'issue de la rencontre, s'est exprimé très brièvement mais ça a suffi pour mettre le feu aux poudres. Il tacle le staff et les médecins du club à propos de la gestion de sa blessure.

"C'est moi qui souffre à la fin"

"Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur", explique le Brésilien qui souhaitait fouler la pelouse plus tôt que ce mardi en Ligue des Champions. Ça fait quatre matchs qu'il est préservé en raison d'une blessure aux côtes qui s'est prolongée. Lui, voulait jouer mais selon lui on l'a pas laissé faire.

"Ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, mais c'est moi qui souffre à la fin", estime Neymar. Son coach Thomas Tuchel a critiqué en conférence d'après match le niveau du Brésilien, "il manquait de compétition", selon le coach allemand.

Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur", Neymar en zone mixte

Bordeaux pour la prochaine échéance en L1

Prochain match en Ligue 1 pour le PSG, ce dimanche face à Bordeaux. La présence de Neymar après ces propos pourrait être remise en question.