PSG : ouverture d'une nouvelle boutique sur les Champs-Elysées pour le club de football parisien

À Paris, les Champs-Elysées accueillent une nouvelle boutique du Paris Saint-Germain. Dix ans après l'arrivée de QSI (Qatar Sport Investments) à la tête du club de football parisien, ce nouveau lieu incarne "la nouvelle dimension de la franchise parisienne et l’engouement croissant des fans".

Les fans du PSG sont aux anges : leur club fétiche ouvre une nouvelle boutique à Paris sur la plus belle avenue du monde. Le magasin est situé côté pair au numéro 92. Cette ouverture, dix ans après l'arrivée du Qatar à la tête du club, révèle l'envolée de la franchise parisienne et le succès du club à Paris et dans le monde entier.

"Un jour historique" pour le directeur de la marque PSG

La boutique est à la hauteur du prestige du PSG. Elle occupe un espace de 370m2 réparti sur deux niveaux. C'est deux fois plus que la surface de la boutique historique précédemment localisée en contrebas des Champs-Elysées et qui a fermé le 27 décembre 2021.

Pour Fabien Allègre, directeur de la marque, cette présence sur les Champs-Elysées est "un marqueur important du rayonnement international du Club". Pour le Paris Saint-Germain, dit-il, c'est "un signal fort qui récompense 10 ans de travail pour renforcer la marque".

Un lieu qui mise sur le qualitatif

Le PSG a déjà ouvert des boutiques officielles à Tokyo, Séoul, Doha, Los Angeles et en prévoit d'autres. Il est présent sur les Champs-Elysées depuis 24 ans.

Aujourd'hui, après le Mégastore, ce nouveau magasin se veut encore plus qualitatif. "Il a vocation à devenir une destination de prédilection pour tous nos fans, parisiens, franciliens et les millions de touristes qui visitent Paris chaque année", précise le PSG.

Tout pour les fans - PSG

La grande nouveauté : un espace take-away qui propose des plats

C'est le grand plus de cette nouvelle boutique : le Paris Saint-Germain crée, avec la jeune entreprise parisienne Wild & The Moon, un espace take-away qui propose une nourriture plant-based, biologique et sans gluten.

La cellule médicale du Club, est partie prenante dans ce take away qui permet au PSG de mettre un pied dans le secteur de la santé et du bien-être.

Pour l’occasion, la marque crée six boissons inédites en édition limitée, à retrouver sur place à partir du 11 janvier.

Au bonheur des fans

À l’étage, une nouvelle offre de personnalisation sera proposée, avec des outils de customisation. Les collaborations du Club, les éditions limitées ainsi que le programme PSG Limited bénéficieront d’une exposition inédite qui mettra en valeur ces produits.

La boutique propose une collection de produits limités comprenant : 50 planches de skate exclusives qui célèbrent la nouvelle boutique ; T-shirts tie & dye créatifs et inédits à partir du 11 janvier ; 1er drop de la collection PSGxCrashxTango hotel (maillots de basket, hoodies, t-shirts, bonnets, ballons…).

Il y a aussi des pièces exclusives issues des tournées du Club à Los Angeles, Miami et Singapour, ou encore 10 paires de sneakers collector PSG x Rolling stones, etc.

Des événements spéciaux dédiés aux fans sont aussi prévus.