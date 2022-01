PSG : pour fêter ses 150 millions de fans sur les réseaux sociaux, le club organise un événement dans Paris

Avec plus de 150 millions de fans, le PSG enregistre la plus forte progression d’un club de sport sur les réseaux sociaux en 2021. En moins d'un an, il augmente sa communauté de fans de 50%. Pour remercier ses fans, le PSG organise ce vendredi un événement qui permet de gagner un maillot dédicacé.

Le Paris Saint-Germain remercie ses 150 millions de fans sur les réseaux sociaux et organise ce vendredi un événement dans Paris pour les saluer. Pour l'occasion, le club publie aussi la photo de ses joueurs derrière un "150MFANS" géant.

"Depuis l’arrivée de Lionel Messi en août dernier, la dynamique du Paris Saint-Germain n’a jamais été aussi fulgurante. Dès les premières semaines suivant son transfert, le club avait enregistré 20 millions de followers supplémentaires. Depuis, le club accueille un million de fans supplémentaires chaque semaine en moyenne", précise le communiqué du PSG.

Pour fêter son succès sur les réseaux sociaux, le PSG fait un cadeau à ses fans

Pour remercier ses fans d'être aussi nombreux et fidèles, le PSG pose sa structure "150 millions de fans" ce vendredi dans plusieurs quartiers de Paris.

Ceux qui le souhaitent peuvent prendre la pose derrière pour se faire prendre en photo, participer à un tirage au sort, et avoir ainsi une chance de gagner un maillot dédicacé par l'équipe.

Pour savoir où se trouve la structure il faut regarder le Twitter du PSG : @PSG_inside.

Le PSG est désormais l’un des clubs les plus suivis

La popularité du club parisien poursuit sa forte croissance sur les réseaux sociaux. Il s'envole en 2021 avec plus de 150 millions de followers, dix mois seulement après avoir passé le cap symbolique des 100 millions.

Le club fait désormais partie du cercle fermé des clubs les plus populaires en ligne. C'est aussi la marque la plus suivie sur Instagram avec 54 millions de suiveurs, et c'est le plus suivi au monde sur TikTok avec plus de 23 millions de followers.

Des fans du PSG dans le monde entier

Si les fans ont d'abord été principalement parisiens et français, le Paris Saint-Germain regroupe aujourd'hui des supporters dans le monde entier. Il a plus de 150 Fans Clubs dans 85 pays.

Le Brésil rassemble les plus importantes communautés de followers du club sur les comptes Instagram (5,2 millions de fans) et Tik Tok (2,5 millions de fans).

Le club est également très dynamique en Algérie, en Inde, en Indonésie, au Mexique et en Argentine.