PSG : deux joueurs font le bonheur d'un enfant hospitalisé à l'hôpital Necker

Ce mardi midi, deux joueurs du PSG, Alexandre Letellier et Layvin Kurzawa, sont allés à la rencontre de Charles, 14 ans, par visioconférence pour respecter les consignes sanitaires Covid-19. Charles est l'un des enfants suivis à l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris. Le contact a été chaleureux.

Malgré le Coronavirus, la Fondation du PSG n'a pas voulu renoncer à ses rencontres avec des enfants malades de l'hôpital Necker à Paris dans le 15e arrondissement de la capitale.

Ce mardi, c'est Charles, 14 ans, d'Athis-Mons (Essonne,) qui a eu la chance de discuter par visioconférence depuis sa chambre d'hôpital avec Layvin Kurzawa le latéral gauche et Alexandre Letellier le 3ème gardien de but du club.

Tous les deux papas, les joueurs ont participé à cet échange avec simplicité et empathie.

"Je suis fan du PSG depuis que je suis tout petit" - Charles

Un peu impressionné, Charles qui connaissait les deux joueurs, n'avait pas de questions à leur poser. Pour le mettre à l'aise, Layvin Kurzawa lui a d'abord demandé son avis sur leur parcours en ligue des champions la saison dernière.

Charles a avoué qu'à cette époque-là, il ne regardait pas trop les matchs parce qu'il était malade mais autrement il assure suivre les rencontres du club. Il a confié qu'il espérait bien aller voir un match au parc des Princes, quand il irait mieux et qu'il sortirait de l'hôpital. Le jeune garçon n'est encore jamais allé au Parc. "Quand tu viendras, on se verra, ça pourrait être cool", lui a répondu Layvin Kurzawa.

Le meilleur souvenir de Charles en tant que supporter "c'était à la finale de la Coupe du monde", mais avec le PSG, "c'était quand il y avait Zlatan", a précisé Charles, "c'était une légende". Quand à son joueur préféré "c'est Mbappé" a dit Charles, ce qui n'a pas eu l'air de surprendre les deux footballeurs.

"Le plus grand combattant, c'est toi" - Layvin Kurzawa

Avant de les quitter, Charles a remercié les joueurs "Merci pour tout ce que vous faites franchement" a-t-il lancé. "Le plus grand combattant, c'est toi", lui a répondu Layvin Kurzawa. "On espère que tu vas aller mieux tout simplement. Beaucoup de courage pour toi, on pensera à toi". "Beaucoup de force" a ajouté Alexandre Letellier.

Ces rencontres qui ont lieu régulièrement avec des enfants de l'hôpital Necker sont toujours une jolie parenthèse dans leur quotidien pas toujours facile.

La Fondation PSG et l'hôpital Necker-Enfants malades ont renouvelé leur partenariat jusqu'en 2022. Créée en l'an 2000, la Fondation du PSG a pour vocation d’aider les enfants défavorisés ou malades, les jeunes et les communautés en difficulté.