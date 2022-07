Puanteur, déjections, animaux décomposés, près de Tours, un supermarché infesté de rats

Des salariés du Leclerc drive de Chambray-lès-Tours alertent, ce lundi 25 juillet : ils affirment travailler depuis l'automne dans un entrepôt infesté de rats et ne pas avoir le temps de vérifier tous les produits vendus. La direction du magasin minimise et se veut rassurante.

"Puanteur", déjections, cadavres décomposés, rayonnages sales : le Leclerc drive de Chambray-lès-Tours fait face à une présence de rats depuis au moins l'automne selon plusieurs salariés qui témoignent, ce lundi 25 juillet, auprès de France Bleu Touraine. Des mesures sont prises et les rongeurs ont presque disparu répond la direction.

La situation a commencé à être catastrophique en octobre - Mélodie, ex-salariée du Leclerc drive

"Il y a des déjections, des produits qui sont mangés par les rats qui dégoulinent sur les étagères, il y a des puanteurs de pisse et même parfois de décomposition puisqu'il y a des rats qui meurent sous les palettes", affirme Léa*, salariée de l'entreprise, qui a encore constaté la présence de rats dans l'entrepôt de 2.000 m2 ces derniers jours. "Depuis plusieurs mois, la situation dure et c'est très difficile d'y travailler."

Des déjections de rats sont retrouvées quotidiennement par les salariés.

"Il n'y a pas de débat possible, tous les jours il y avait des dégâts de rats, notamment sur la farine, affirme Mélodie, ex-salariée du drive. Et les excréments, la pisse sur les étagères, ça c'était tout le temps." Selon elle, la situation a commencé a se dégrader fortement dès le mois d'octobre.

Les rongeurs s'attaquent à plusieurs types de denrées alimentaires. "Ils mangent de tout", assure Marc*. "Les bocaux en verre et conserves, ils ne s'y attaquent pas mais tout le reste, oui, complète Mélodie, avant de lister : pâtes, riz, farine, jus d'ananas, soupe, Pepsi, lait, croquettes, pâtée pour chat..."

Une "société spécialisée" intervient

La direction du Leclerc assure à France Bleu Touraine avoir pris les choses en main. Selon elle, des rats ont été détectés fin janvier et depuis la "société spécialisée" - qui intervenait déjà dans le cadre d'un contrat annuel - a augmenté la fréquence de ses prestations. En parallèle, des "aménagements d'isolation" ont été réalisés. Les interventions de la "société de dératisation" et les aménagements ont permis de "réduire fortement la présence des rongeurs qui ont presque disparu", avance même la direction.

Les mesures prises - essentiellement la pose de pièges - ont été largement insuffisantes, insistent Léa*, Marc* et Mélodie. En ce moment, de nouveaux travaux sont en cours de finition. "Ils ont cassé des murs et ils sont en train de les refaire dans trois zones différentes", confirme Léa.

Un mur en cours de construction dans l'entrepôt.

Cependant, les salariés sont plutôt pessimistes quand à l'efficacité de cette dernière mesure. "C'est très bien de refaire les murs, mais les rats sont dans le plafond, ils font leurs nids dans l'isolation, souffle Mélodie. Je pense que la vraie solution, c'est de vider complétement le drive, le fermer pendant plusieurs jours, pour tout nettoyer de fond en comble."

Rester dans une entreprise qui ne fait rien et où je vends des produits qui sont souillés, ça n'était pas possible - Mélodie, ex-salariée du Leclerc drive

Après trois ans passés au Leclerc drive de Chambray-lès-Tours, Mélodie affirme avoir démissionné et quitté l'entreprise il y a deux semaines à cause de la présence des rongeurs sur son lieu de travail. "L'odeur était insupportable, ça n'était plus possible, lâche-t-elle, pour moi et puis par principe pour les clients. Je suis peut-être la seule à avoir dit que je partais pour ça mais il y a eu d'autres démissions."

"On mettait les mains dans des trucs vraiment dégueulasses" - Mélodie, ex-salariée Copier

Les salariés interrogés assurent qu'ils essayent de vérifier toutes les denrées avant de les servir aux clients, mais que certaines peuvent passer entre les mailles du filet. "On essaie de faire attention donc quand c'est mangé, on ne va pas les mettre dans les sacs mais bon quand on va vite, si le truc est juste souillé, ça finit dans le sac et puis voilà, confie Mélodie. Honnêtement, quand c'est une grosse journée de rush comme le vendredi ou le samedi, on ne regarde pas tous les articles que l'on prend, on n'a pas le temps."

Les salariés se disent quotidiennement en contact avec des déjections de rats.

Tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité et la qualité de nos produits - La direction du Leclerc drive

"Les salariés du drive sont particulièrement attentifs au contrôle des produits proposés aux clients", veut rassurer la direction du magasin. "Tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité et la qualité de nos produits." Leclerc ne confirme pas pour autant que parmi les produits servis aux clients du Drive de Chambray-lès-Tours depuis janvier, aucun n'ait été souillé, ni attaqué par des rats.

Aucun salarié n'est affecté à la vérification de la propreté des produits, selon Mélodie. "Ça prendrait beaucoup trop de temps, martèle-t-elle. On a déjà à peine le temps de nettoyer les rayons quand ils sont dégueulasses, alors vérifier chaque produit..." Des pancartes, signées par la direction, invitent les salariés à vérifier les produits avant de les donner aux clients.

La direction a affiché des messages invitant les salariés à vérifier les produits.

"À croire qu'ils attendent un malade ou un mort, un drame pour réagir, lâche Léa, exaspérée. Les scandales qu'il y a eu avec Buitoni, c'est à cause de choses comme cela, il faut faire hyper attention". Le drive traite entre 500 à 900 commandes par jour.

Des signalements dès août 2021 et deux contrôles inopinés

Mélodie et Léa* assurent avoir tout fait pour alerter. "On a contacté la médecine du travail, l'inspection du travail, la mairie, les syndicats, la répression des fraudes, la Direction départementale de protection des populations (DDPP)", selon cette dernière. La DDPP 37, qui avait déjà reçu des signalements, a effectué un contrôle inopiné en août. Aucune trace de rongeur n'avait été détectée. La situation avait été "rapidement maîtrisée" ce mois-ci affirme la direction du drive.

Après d'autres signalements, un inspecteur s'est de nouveau rendu sur les lieux en avril, mais toujours aucune trace de rats selon le service de la préfecture. "J'étais là quand il est passé et il y avait des dégâts apparents, mais pas de rats car c'était en début d'après-midi et ils se montrent surtout le matin et le soir", réagit Mélodie.

Port de gants recommandé

Les salariés décrivent une proximité quotidienne avec des rats ou leurs déjections et il y a parfois eu des contacts selon Mélodie, "plusieurs sont passés sur nos pieds", mais aucune morsure. L'entreprise leur fournit des gants pour se protéger.

Lorsqu'une activité "fait courir le risque d'un contact régulier avec des urines de rongeurs, ou un environnement infesté de rongeurs", le ministère de la santé recommande, pour prévenir la contraction de la leptospirose, le port de gants ou d'autres équipements de protection individuelle si nécessaire.

*Les prénoms ont été changés.

Note : les photos et vidéos présentes dans la vidéo ont été prises dans leur grande majorité entre avril et juin 2022.