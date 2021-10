Publication d'un rapport sur les pédocriminels ce mardi : l'évêque de Laval appelle à soutenir les victimes

C'est un rapport inédit et très attendu par les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise : il sera rendu ce mardi par une commission indépendante à la conférence des évêques de France. Les premières informations ont été révélées dès dimanche 3 octobre. Il y a eu depuis les années 1950, au moins entre 2 900 et 3 200 pédocriminels au sein de l'église catholique en France. "Nous allons accueillir le plus sérieusement possible les conclusions du rapport", réagit l'évêque de Laval Thierry Scherrer.

Une rencontre ouverte au public bientôt à Laval ?

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) rend ce mardi un rapport de 2500 pages, après trois ans d'enquête. "_Nous avons dépouillé méthodiquement nos propres archives et accepté qu’elles soient aussi consultées telles quelles par la Commission_. À ma connaissance, la Commission n’est pas revenue vers nous. Mais peut-être a-t-elle été saisie pour des faits dont nous n’avons pas eu connaissance", souligne l'évêque de Laval dans un communiqué publié ce dimanche. Thierry Scherrer précise que les conclusions du rapport seront accueillies "le plus sérieusement possible".

Si besoin, une rencontre tout public pourra également être proposée à Laval.

Thierry Scherrer, évêque de Laval

L'évêque de Laval appelle à soutenir "toutes les personnes qui ont été victimes au sein de l’Église".