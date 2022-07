Le gouvernement a annoncé un futur décret pour interdire les publicités lumineuses dans toutes les villes entre 1h et 6h du matin. En Béarn et en Bigorre, certains élus et commerçants expliquent avoir déjà mis des choses en place pour réduire l'éclairage de nuit.

Publicité lumineuse : certains acteurs font déjà des efforts en Béarn et en Bigorre

C'est pas Versailles ici ! Le gouvernement avait annoncé le week-end dernier la mise en place d'un futur décret pour faire interdire les publicités lumineuses la nuit en France entre 1h et 6h du matin, peu importe la taille de la ville, sauf pour les gares et les aéroports. Jusqu'ici le décret n'était valable que dans les villes de moins de 800.000 habitants. Certaines agglomérations en Béarn et en Bigorre ont déjà pris la décision de réduire l'éclairage public nocturne.

À Pau, le chocolatier La Couronne essaye de faire des efforts pour réduire l'éclairage de la devanture. Marie est vendeuse à La Couronne depuis plus de dix ans, elle explique qu'une minuterie a été installée : "L'éclairage reste allumé toute la période où nous sommes ouverts et ça s'éteint quelques heures plus tard." Selon Marie, ce système assure "une visibilité tout de même" puisque la boutique "se trouve dans un endroit de passage dans le centre-ville de Pau [...], ça peut permettre des ventes le lendemain."

"Je sais qu'on a instauré cette minuterie après une action d'un collectif, raconte Marie. Il y a un petit levier sur les commerces qui permet d'éteindre l'éclairage. Certains collectifs à Pau éteignent les enseignes qui restent allumées." Le collectif qui a fait ce genre d'actions est le groupe Extinction rébellion Pau 64.

Des économies pour les municipalités

En Bigorre, la ville de Tarbes est prête à faire un effort. Le maire Gérard Trémège a déjà entamé une démarche au niveau de l'éclairage public et espère que les commerçants suivront l'exemple : "Lors du conseil municipal du 23 mai, nous avons voté qu'une partie de l'éclairage public (un tiers) serait éteint entre 23h et 5h du matin. Ça nous fait une économie de 300.000€". Le maire de Tarbes aimerait que 50% de l'éclairage public soit soumis à cette restriction. En Béarn aussi certaines villes font la même chose. Depuis le 13 mai l'éclairage public est coupé de minuit à cinq heures du matin et ça représenterait une économie de 40.000€.