Publicités dans les boîtes aux lettres : le dispositif "Oui Pub" va être expérimenté dans 15 territoires

C'est une mesure pour tenter de limiter le gaspillage. Le dispositif "Oui Pub" va être expérimenté dans 15 territoires a annoncé ce mardi le ministère de la Transition écologique. La distribution d'imprimés publicitaires sans adresse sera interdite à partir du 1er septembre 2022 pour 31 mois, sauf si un autocollant "Oui Pub" est visible sur la boite aux lettres, selon des décrets publiés mardi au Journal officiel.

Le dispositif concernera 13 premières communes ou communautés de communes, où plus de 2 millions d'habitants sont concernés, dont Grenoble-Alpes-Métropole, Bordeaux, la Métropole du Grand Nancy ou encore l'agglomération d'Agen, puis sera ensuite expérimenté par les agglomérations de Troyes et de Dunkerque où l'interdiction entrera en vigueur le 1er février 2023, a précisé le ministère dans un communiqué.

Un dispositif à la place de "Stop Pub"

Le seul moyen aujourd'hui de ne plus recevoir d'imprimés publicitaires est de mettre un autocollant ou une étiquette "Stop Pub" sur sa boîte aux lettres. Cette nouvelle expérimentation est issue de la loi Climat et Résilience de 2021. Lors de la Convention citoyenne pour le climat, les 150 citoyens avaient proposé eux d'interdire totalement la distribution de publicités dans les boites aux lettres. Avant la mise en place de "Oui Pub", une période d'information des habitants a commencé le 1er mai, pendant laquelle les autocollants seront mis à disposition par les autorités locales, les annonceurs et les distributeurs.

Après la période de test de trois ans, un comité d'évaluation sera institué "afin d'évaluer l'impact de l'expérimentation sur la production et le traitement des déchets papier, ses conséquences sur l'emploi, sur les secteurs d'activités concernés, sur les comportements des consommateurs, mais aussi sur les éventuelles difficultés de généralisation d'une telle mesure", a ajouté le ministère.

Selon le ministère de la Transition écologique, la quantité d'imprimés non sollicités représente près de 800.000 tonnes en France, ce qui équivaut à 12 kg par habitant sur une année ou à 30 kg par foyer en moyenne. Les imprimés publicitaires représentent 89% de ces quantités, les catalogues commerciaux, 5%, la presse des collectivités, 4%, et les journaux gratuits d’annonces, 2%.