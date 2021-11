Puisaye : un collectif d'habitants contre le projet de contournement sud d'Auxerre

Le projet de contournement sud d'Auxerre met en colère un collectif d'habitants de la Puisaye. Ils dénoncent un projet dangereux pour la biodiversité et surtout pour la ville de Toucy, qui de facto, serait de plus en plus traversée par les poids-lourds.