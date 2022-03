Punaises de lit à Marseille : un nouveau plan de lutte "vide" selon les collectifs

Elles ne font pas plus d'un demi-centimètre. Et pourtant, elles causent d'énormes problèmes et d'énormes démangeaisons. Les punaises de lit, assez répandues à Marseille. Pour lutter contre ces insectes, le gouvernement vient de dévoiler son nouveau plan de bataille.

Objectif : mieux informer le public et mieux accompagner les victimes. "Rien de neuf sous le soleil, tacle Katia Yakoubi. Sur le volet information, par exemple, les collectivités locales sont déjà mobilisés. Ce ne sont que des effets d'annonces", regrette la porte-parole de l'inter-collectif Punaise de lit à Marseille.

Dans la deuxième ville de France, de nombreux foyers doivent faire face à ces bestioles. C'est le cas de Yamina. Cette habitante de la cité Air Bel, dans le 11e arrondissement, s'est installée dans un nouvel appartement, tant son ancien logement était infesté par ces insectes. "Je n'osais même pas aller voir le médecin, dit-elle, parce que j'avais honte. J'avais peur qu'il se dise que je vivais dans un endroit sale, alors que mon trois pièces était nickel !"

Vers une cartographie de la ville

En effet, nettoyer et désinsectiser son foyer ne suffit pas toujours. "Le problème, c'est que lorsqu'elles viennent, les entreprises se focalisent souvent sur un logement, alors qu'il faudrait faire les communs, voire même tout l'immeuble", pointe Djamila, à la tête du collectif Il fait bon vivre dans ma cité, à Air Bel.

Cette dernière demande que l'État fasse de la lutte contre les punaises de lits un enjeu de santé publique. "Cela permettrait d'avoir un budget, estime Katia Yakoubi, porte-parole de l'inter-collectif Punaise de lit à Marseille. Budget qui permettrait d'accompagner les familles les plus modestes pour éradiquer ces insectes."

Pour soutenir ce public, la mairie de Marseille envisage de prêter des appareils à vapeur qui permettent de combattre les punaises de lits. La Ville prévoit aussi de cartographier les ménages touchés par ce fléau, comme le prévoit, d'ailleurs, le nouveau plan du gouvernement.