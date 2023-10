Punaises de lit : l'Isère n'échappe pas à l'épidémie, des mesures préventives dans les cinémas

Elles sont toutes petites et pourtant, elles font vivre un enfer à certains Français. Les punaises de lit sont devenues le nuisible numéro 1 du moment. Le ministre des transports Clément Beaune a demandé à tous les opérateurs de transports de publier tous les trois mois les relevés et de signaler les cas avérés de présence de punaises de lit. Pour l'heure, difficile d'avoir des chiffres précis de présence de punaises de lits par département.

"Je n'arrivais plus à dormir pendant 3 mois"

À Grenoble, Paulien Laffret a été victime des punaises de lits dans son ancien appartement. Elle ne s'en était, au départ, pas aperçue : "J'ai vu une affiche en bas de mon immeuble qui indiquait des interventions contre les punaises de lit. Je ne m'en suis pas inquiétée, je pensais ne pas en avoir", commence la Grenobloise. Mais finalement : "J'ai un chat, j'ai vu qu'il commençait à chasser des choses que je ne voyais pas. Je me suis approchée, c'était bien des punaises de lit", raconte-t-elle. Elle reçoit donc plusieurs experts, mais les interventions ne mènent à rien : "les punaises revenaient après deux semaines". Alors elle décide d'agir et de ranger tous ses textiles et vêtements dans un sac plastique. Puis finalement quitter son appartement. "Je n'arrivais plus à dormir pendant 3 mois. Je me levais dès que j'entendais un bruit", poursuit Pauline. Un épisode qui lui a coûté cher psychologiquement, aujourd'hui, elle n'a plus confiance dans les lieux de passage, comme les auberges de jeunesse ou les refuges. Elle lave désormais son linge beaucoup plus fréquemment et vérifie sans cesse les murs.

"On met tout en œuvre pour prévenir la propagation"

Plusieurs gestes sont à privilégier pour éviter leur propagation comme le lavage du linge et des textiles à 60 degrés. Car engager un spécialiste peut coûter très cher, environ 900 euros pour un foyer de taille moyenne. Dans les lieux de passage, comme les cinémas, l'heure est en tout cas à la prévention : "Nous avons contacté une société qui interviendra les 10,11 et 12 octobre dans chaque salle de nos cinémas à Grenoble, Echirolles et Chambéry pour détecter les éventuelles punaises de lits, avec des chiens. Ils sentent les punaises. Puis des tests seront faits", détaille Alain Weislo, le directeur du Pathé Chavant à Grenoble. Mais le directeur l'assure, les cinémas isérois ne sont pour le moment pas concernés par ce problème, des détections étant également faites annuellement. "Nous ne sommes pas à l'abri qu'on en ait dans les jours à venir, on met donc tout en œuvre pour prévenir la propagation et continuer d'accueillir notre public.", termine Alain Weislo.