Punaises de lit : la ville de Vandœuvre-lès-Nancy se dote d'un outil de proximité

Un container noir de 20 m³ environ. À l'intérieur, des chariots pour déposer vêtements, électro-ménager, mobilier. Le tout sera traité par chaleur sèche progressive pendant 7 à 9h. Voilà le principe - très résumé - de l'étuve mobile que la ville de Vandœuvre-lès-Nancy vient d'acquérir.

Un investissement de 189.000 euros destiné à apporter une réponse de proximité à la problématique des punaises de lit, ces insectes gros comme un pépin de pomme, qui se nourrissent de sang humain, se cachent le plus souvent dans les matelas ou sommiers et sont transportés dans les vêtements et bagages.

"Plus le signalement est fait tôt, plus l'intervention peut être pertinente et efficace et plus on s'éloigne des risques de récidive", souligne Philippe Atain-Kouadio, adjoint au maire de Vandœuvre en charge notamment de l'habitat. "L'objectif, c'est vraiment d'aller vers les publics pour dédramatiser ces situations, il y a souvent un sentiment de culpabilité. Il faut être en proximité pour inciter à nous solliciter."

L'étuve mobile comporte des casiers pour déposer mobilier, objets et effets personnels qui seront soumis à une montée progressive en température © Radio France - Isabelle Baudriller

Dans un premier temps, ce container chauffant va être mis à disposition des bailleurs sociaux qui reçoivent environ 150 signalements par an. Une quarantaine d'interventions sont prévues ces six prochains mois au pied des immeubles de la ville qui compte 30.000 habitants et 37% de logements sociaux. Précision d'importance : la présence des punaises de lit dans un logement n'est pas liée à l'hygiène ni aux revenus.

En plus de ce nouvel outil pour lequel deux agents municipaux ont été spécialement formés, le protocole - validé par l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) - repose aussi sur les associations comme l'ARS, Réciprocité, Si Toit Lien, Servapro. Elles interviendront sur les volets dépistage, diagnostic et traitement à l'intérieur même des logements.

"Un phénomène de honte"

Sans oublier la sensibilisation. "Il faut rassurer les gens", insiste Nicolas, fondateur de Si Toit Lien, "il faut surtout les informer pour éviter d'avoir des punaises de lit. On sait qu'elles génèrent un phénomène de honte, on n'ose pas en parler parce qu'on associe ça à un problème d'hygiène et ce n'est pas le cas".

"Quand on ne sait pas vers qui se tourner, on a tendance à peut-être ne rien faire ou à utiliser des mauvais produits qui coûtent cher et sont inefficaces. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à se signaler." L'intérêt de cette étuve réside aussi dans le traitement thermique et non chimique des objets et effets personnels. C'est aussi éviter qu'ils finissent tout bonnement jetés.

Les copropriétés privées et les particuliers de Vandœuvre-lès-Nancy pourront, dans un second temps, bénéficier des services de cette étuve mobile sous forme de prestation, encadrée par la réglementation. La ville a déjà reçu des sollicitations.