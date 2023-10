Punaises de lit : les cas confirmés sont "rarissimes" assure la SNCF

Alors que le gouvernement prévoit une réunion interministérielle ce vendredi sur la question des punaises de lit, après de nombreux signalements, la SNCF tente de rassurer les voyageurs. "Les cas confirmés sont depuis toujours rarissimes et il n’y a aucun signe d’une recrudescence récente de punaises de lit dans les trains" assure la direction régionale de la SNCF Hauts-de-France à France Bleu Picardie.

Un sujet de vigilance mais pas un sujet d’inquiétude

La SNCF explique mettre en place un protocole à chaque suspicion de présence de punaises de lit dans un wagon : "la voiture concernée est isolée le jour-même, le temps de vérifier si la présence de punaises de lit est confirmée par un chien renifleur ou une inspection visuelle, et de la traiter le cas échéant". Si la présence de punaise de lit est avérée, un traitement est mis en place, avec différentes méthodes d'aspirations et de nettoyage, renouvelé au bout de deux semaines pendant un mois minimum, en contrôlant les rames toutes les semaines.

"En cas de présence plus importante de nuisibles, la rame entière peut être sortie du service commercial pour subir des traitements intensifs quotidiens jusqu’à disparition des nuisibles (avec démontages d’un certain nombre d’éléments à l’intérieur des voitures si besoin)", détaille la SNCF, "puis la rame est suivie et contrôlée toutes les semaines durant le mois qui suit sa remise en service".

La SNCF rappelle également que les trains font l’objet d’un nettoyage quotidien. Tous les trains longue distance (TGV INOUI, OUIGO, INTERCITES) font également l'objet d'un traitement préventif tous les deux mois et même tous les mois pendant l'été. La compagnie affirme également que "selon les experts, les rames Transilien et TER présentent un risque encore plus faible car sont peu fournies en revêtements textiles, sans aspérités au sol et totalement ouvertes".