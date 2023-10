Punaises de lit : les interventions des spécialistes ont augmenté de 65% cet été par rapport à l'été dernier

C'est la première fois qu'un chiffre permet de mesurer le fléau : les interventions pour désinfection concernant les punaises de lit ont bondi de 65% entre l'été 2022 et l'été 2023, révèle ce mercredi franceinfo. Ces chiffres ont été communiqués par la Chambre syndicale de désinfection, désinsectisation et dératisation, et portent sur la période allant de juin à août.

Une augmentation constante ces trois dernières années

Selon la Chambre syndicale, ces interventions sont en constante augmentation sur les trois dernières années. En 2020, 889.000 interventions ont été recensées. Il y en a eu 977.900 en 2021 et 1.095.000 en 2022. Cette hausse du nombre d’interventions est bien liée à l’augmentation du nombre de punaises et de zones infestées. Avant cet été, les professionnels savaient que la rentrée serait complexe. Depuis plusieurs années, ils alertent sur l’augmentation du phénomène.

Des immeubles entiers de plus en plus souvent contaminés

La Chambre syndicale précise que, de plus en plus souvent, les interventions sont importantes, car il peut s’agir d’immeubles entiers, de l’habitat à la structure. La punaise n’est aujourd’hui plus inconnue et les réflexes des particuliers sont peut-être plus aiguisés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient, estiment aussi les professionnels.

À noter que les chiffres communiqués par la Chambre syndicale de désinfection, désinsectisation et dératisation comptabilisent le nombre d'interventions et sont donc non-exhaustifs. Ils ne représentent donc pas l'ensemble des foyers infestés par les punaises de lit.

Une réunion interministérielle ce vendredi

Mardi, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a annoncé qu'une réunion interministérielle aura lieu vendredi, "pour apporter rapidement des réponses aux Français." Le président des députés Renaissance Sylvain Maillard a annoncé un texte transpartisan "début décembre" contre ce "fléau" des punaises de lit. Un observatoire " est par ailleurs "bien en cours de création", a affirmé Élisabeth Borne. Le ministre de la Santé a, de son côté, considéré qu'il n'y avait "pas de panique générale" à avoir.