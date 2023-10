Punaises de lit : "pas de recrudescence" dans les transports d'après le ministre

"Il n'y a pas de recrudescence des punaises de lit" dans les transports, "il y a du sérieux, chaque cas signalé reçoit une réponse, une vérification" mais aucun des cas signalés "ces dernières semaines" à la RATP et à la SNCF ne sont avérés, a déclaré Clément Beaune, le ministre des Transports lors d'un point presse, ce mercredi, à l'issue d'une réunion avec les principaux opérateurs des transports et associations d'usagers, au ministère, pour faire le point sur plusieurs signalements reçus.

Les punaises de lit sont l'objet d'une inquiétude croissante dans l'opinion . "Il y a eu ces derniers jours une dizaine de signalements à la RATP", pour "zéro cas avéré", et "37 cas de signalements dans les trains" de la SNCF pour "zéro cas avéré".

"J'ai demandé à l'ensemble des opérateurs" de transports "de publier des données" sur les "cas recensés" et "avérés" de punaises de lit "tous les trois mois", a précisé le ministre délégué. Il n'y a "pas nécessairement" de cas avérés à l'issue d'un signalement, "mais il faut faire preuve de cette transparence", a ajouté Clément Beaune. "C'est de la transparence totale que viendra la confiance totale."

"Confiance, transparence, vigilance"

"J'ai aussi demandé aux opérateurs d'améliorer encore leurs protocoles" de nettoyage, a précisé le ministre, et ces protocoles seront "publiés pour que chacun sache ce qui est fait pour prévenir ce risque, ce qui peut être pour nos concitoyens une inquiétude à laquelle on doit évidemment répondre", a-t-il ajouté. "Confiance, transparence, vigilance", a-t-il martelé. Une réunion interministérielle sur ce sujet sensible doit par ailleurs se tenir vendredi à Matignon.