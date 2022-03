Puy-d'Arnac : la famille Martin a fait 3000 km pour aller chercher Katia, sa fille ukrainienne de cœur

Ce sont les tout premiers réfugiés ukrainiens en Corrèze. Ils sont arrivés ce lundi soir à Puy d'Arnac. Katia, sa maman et ses deux jeunes enfants ont été recueillis par la famille Martin. Une évidence pour celle-ci puisque durant 20 ans elle a accueilli Katia, alors adolescente, pour des vacances d'été par le biais de l'association Creuse Corrèze Enfants d'Ukraine. "Elle est devenue notre fille, une sœur pour ma fille. C'est un lien important" précise Josy, la grand-mère.

On a eu très, très peur" Katia

Et c'était une évidence aussi pour la famille corrézienne de faire venir Katia et les siens. "Quand ça s'est passé, plusieurs fois par jour on s"appelait, raconte Josy. Ils nous expliquaient leur situation et on leur a dit , il faut absolument que vous arriviez et qu'on vous récupère". Un soulagement aussi pour Katia qui ne voulait pas rester : "On a eu très, très peur. Tous les jours on n'a pas dormi. On a dormi habillés. Les enfants pleuraient". Alors dès qu'elle a pu elle a quitté sa maison de Borispol, à 30 km de Kiev. Pour un très long périple en train et en bus, dans des conditions très dures . "On a pris le train à Kiev jusqu'à Lviv. On a passé 12 heures debout, on n'a pas eu à boire. On n'est pas allés aux toilettes. On ne pouvait pas bouger".

30 heures de route en deux jours

Malgré tout Katia a pu aller jusqu'à Berlin. Et c'est là que les Martin sont allés récupérer toute la famille. Ils sont partis en voiture samedi dernier et sont rentrés tous ensemble lundi dans l'après-midi. Un voyage de 3000 kilomètres, trente heures de route. On serait partis les chercher en Pologne, précise Louna, la petite fille. De base c'était ce qu'on pensait. Ils ont eu la chance de prendre un bus jusqu'à Berlin. Ça nous a rapprochés un peu. Mais c'est elle qui a fait la plus grosse partie du chemin quand même !"

Un élan de solidarité

Katia et sa famille peuvent maintenant rester autant de temps que de besoin à Puy D'arnac. "Tant que c'est la guerre Katia est ici chez elle" souligne Josy. Et elle peut compter sur beaucoup de générosité. "On a un maire et des habitants qui nous encouragent et nous soutiennent beaucoup". Louna ajoute qu'une cagnotte a été mise en ligne sur Facebook pour recueillir des fonds pour aider Katia à s'installer. "On n'a pas fait de réelle collecte mais juste en en parlant autour de nous il y a eu tellement de monde, de la famille, des amis qui nous ont fait des sacs de vêtements, de nourriture, de jouets pour les enfants, de doudous etc. Un grand élan de solidarité".