Puy-de-Dôme : les nounous ont bel et bien le droit d'accueillir des enfants de moins de trois ans

Contrairement à l'information ministérielle initiale relayée par les conseils départementaux, l'accueil des enfants de moins de trois ans est bien maintenu chez les nounous et dans les Maisons d’Assistantes Maternelles. Et pas seulement pour les parents prioritaires.

L'accueil des enfants de moins de trois ans par les assistantes maternelles est toujours d'actualité. Dans cette période de crise sanitaire et d'incertitude générale, le ministère des solidarités et de la santé avait d'abord fait savoir que seuls les enfants de parents prioritaires y avaient droit en temps d'épidémie. Sont qualifiés de "parents prioritaires" ceux qui travaillent en établissements de santé publics ou privés, en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées, les professionnels de santé et médico-sociaux de ville, les personnels chargés de la gestion de l'épidémie des agences régionales de santé et des préfectures.

L'information ministérielle a été relayée par les conseils départementaux, dont la petite enfance est des compétences. Ce qui a plongé de nombreux parents et assistant(e)s maternel(le)s dans l'incompréhension et le désarroi.

La rectification a été apportée ce mercredi par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Comme dans les Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM), les nounous ont la possibilité d'accueillir jusqu'à 10 enfants simultanément. La possibilité d'accueil est exceptionnellement autorisée jusqu’à six mineurs, y compris ses propres enfants de moins de trois ans.

Tous les enfants peuvent être accueillis

Si un choix doit être fait, il est recommandé de donner la priorité aux enfants des professionnels prioritaires, en particulier :

Tout personnel travaillant en établissements de santé publics ou privés (hôpitaux, cliniques, SSS, HAD, centres de santé)

Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maison de retraite, EHPAD, USD, foyers autonomie

Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aide soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaire de vie pour personnes âgées et handicapées

Les personnels chargés de la gestion de l'épidémie des agences régionales de santé et des préfectures

En plus des enfants habituellement gardés, les accueils seront réalisés sur justification professionnelle et en fonction des capacités d’accueil. Par ailleurs, il est rappelé que l'accueil dans les crèches est suspendu sauf :