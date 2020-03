La préfecture du Puy-de-Dôme fait le point complet sur les mesures mises en place dans le cadre du confinement de la population lié à l'épidémie de Covid-19 et tente de répondre à de nombreuses questions récurrentes sur vos droits et vos devoirs.

Puy-de-Dôme : le point sur les mesures de restrictions et les conséquences du confinement

Depuis mardi midi, les forces de l’ordre sont mobilisées pour veiller au respect des mesures de restrictions des déplacements décidées par le Gouvernement le 16 mars pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. Police et gendarmerie sont à pied d’œuvre pour vérifier que les déplacements sont motivés par les raisons impératives suivantes :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif de l’employeur) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés

Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés

Déplacements pour motif de santé

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants

Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Chaque déplacement doit être justifié, le motif du déplacement inscrit dans l’attestation sur l’honneur téléchargeable. Elle peut être également libellée sur papier libre. Des points de contrôle fixes et mobiles sont mis en place. Si dans un premier temps, les forces de l’ordre ont privilégié la pédagogie pour expliquer la nécessité de limiter les déplacements, l’heure est désormais à la sanction des personnes récalcitrantes. La Préfète du Puy-de-Dôme s’est rendue à deux points de contrôle ce mardi à Clermont-Ferrand et à Pont-du-Château.

Les contrôles seront intensifiés ce week-end sur les zones touristiques. Si des sorties à l’extérieur et à proximité du domicile sont autorisées sous réserve de se munir de l’attestation, elles ne doivent pas conduire à des regroupements dans des lieux de promenade ou de distraction. Les forces de l’ordre sont également vigilantes sur la délinquance d’opportunité sur des lieux délaissés par leurs occupants, les entrepôts et les magasins alimentaires. Face aux vols de masques ou de gels hydroalcooliques au sein des hôpitaux, la Préfète appelle chacun à la responsabilité et au civisme. Les forces de l’ordre sont mobilisées "face à ces vols particulièrement intolérables dans les circonstances actuelles".

Augmentation du nombre d’appels reçus par le 17

Face à un afflux grandissant d’appels sur le 17 Police secours sans aucun lien avec les missions des forces de l’ordre, il est demandé la plus grande responsabilité aux citoyens. Le 17 Police secours ne doit être composé que pour signaler une infraction nécessitant l’intervention immédiate des forces de l’ordre. Saturer le dispositif peut mettre en danger des personnes ayant besoin d’une intervention urgente de la Police.

Pour toutes les questions liées à la crise du Covid-19, il faut contacter le numéro vert dédié : le 0.800.130.000. Pour toutes les questions liées à la sécurité sans caractère urgent, vous pouvez contacter le commissariat de Clermont-Ferrand au 04.63.05.22.22 ou la brigade de gendarmerie la plus proche.

Hébergement d’urgence : mieux protéger les personnes vulnérables

Depuis ce jeudi, 46 personnes actuellement hébergées dans deux structures d’hébergement à Clermont-Ferrand, seront prises en charge sur le site VVF de Parent qui sont mis à dis-position le temps de la crise. L'antenne clermontoise du Secours populaire français assurera une présence sur place et fournira les denrées alimentaires aux personnes. Cela permettra de réduire le taux d’occupation des structures clermontoises avec deux objectifs : améliorer l’isolement des personnes au sein de ces structures et accueillir des personnes qui seraient sans hébergement.

Dons de masque

Pour les entreprises ou les particuliers souhaitant faire un don de leurs stocks de masque au bénéfice des soignants, il est possible de le faire en ce manifestant sur l’adresse : pref-covid19@puy-de-dome.gouv.fr, en précisant l'objet "masques" pour simplifier le tri. La collecte sera effectuée par la Préfecture du Puy-de-Dôme.

Réponses aux questions récurrentes

Les services de la préfecture ont répondu depuis les premières mesures annoncées par le Président de la République jeudi dernier à des centaines de questions par mail ou téléphone.

Les déménagements

Les déménagements sont autorisés mais doivent être motivés pour des raisons impératives notamment pour en cas d’échéance de bail. Ils doivent se faire dans le respect des gestes barrières ainsi que dans le respect des mesures de restrictions de déplacement. Une attestation est nécessaire. Lorsque cela est possible, il est préférable de les reporter.

La pêche

La pêche n’étant pas considérée comme un loisir/sport de proximité, elle est pour l’instant suspendue.

Les déplacements

Pour les déplacements dans la liste de ceux autorisés, il est nécessaire de remplir une attestation de déplacement à effet journalier uniquement sur papier. Pour les personnes devant se rendre sur leur lieu de travail, un justificatif de déplacement professionnel unique y compris pour les professions itinérantes doit être fourni. Il doit s’accompagner à chaque fois d’une attestation de déplacement. Certaines professions peuvent circuler sur la seule présentation de leur carte professionnelle (les professions médicales qui en sont dotées, police et gendarmerie, pompiers, journalistes et élus).

Les obsèques

L'organisation des cérémonies funéraires demeure possible, mais dans la stricte limite du cercle des intimes, donc en nombre très réduit et en observant scrupuleusement les gestes barrières. Seuls les membres proches de la famille (20 personnes au maximum) ainsi que les desservants de rites funéraires pourront donc faire l'objet d'une dérogation aux mesures de confinement fondée sur des "motifs familiaux impérieux".

Je peux sortir mon chien aux alentours de mais quid de mes enfants ?

Oui, les sorties indispensables à l’équilibre des enfants, le sport et l’activité physique individuels dans les espaces ouverts, sont autorisés à proximité du domicile, dans le respect des gestes-barrières et en évitant tout rassemblement. Une seule attestation sur l’honneur suffit pour un adulte avec des enfants. Les activités physiques en groupe ou les pique-niques entre amis sont par contre interdits.

Je n'ai pas d’imprimante chez moi, comment faire ?

L’attestation de déplacement dérogatoire peut être ou choix imprimée ou rédigée sur papier libre selon le modèle téléchargeable en ligne. En revanche, l’attestation employeur doit être visée par l’employeur.

C’est à imprimer tous les jours ou juste une fois ?

Pour chaque déplacement, une attestation de déplacement dérogatoire doit être renseignée et signée le jour même du déplacement : cette attestation n’est donc valable qu’une fois et doit être renouvelée au besoin.

On ne précise pas l'heure du déplacement ?

L’attestation de déplacement dérogatoire ne prévoit pas de mention d’heure du déplacement. C’est à chacun, en responsabilité, de réduire au maximum son temps de déplacement afin de limiter le plus possible ses contacts.

Est-il indispensable d'imprimer l'attestation ou peut-on la remplir sur mobile/ordinateur et la présenter directement depuis son smartphone ?

Seules les attestations de déplacement et justificatifs de déplacement professionnels papiers sont pris en compte. Les formats smartphone ne le sont pas.