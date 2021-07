Puy-de-Dôme : "chaud devant !" ce samedi sur les routes pour le chassé-croisé des juilletistes et des aoûtiens

La route des vacances sera particulièrement chargée ce week-end : juilletistes et aoûtiens vont se croiser. Ce vendredi est classé orange avec un trafic dense dés le matin. Samedi, ce sera noir partout en France, dans le sens des départs, et rouge en Auvergne dans le sens des retours. Dans le Puy-de-Dôme, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière est mobilisé : 50 gendarmes ce vendredi pour gérer le noeud autoroutier de Clermont-Ferrand, et 30 par demi-journée samedi et dimanche.

80 000 véhicules à Gerzat samedi

Point sensible : le péage de Gerzat sur l'autoroute A 71. On attend 80 000 véhicules sur la journée de samedi, avec un pic aux environs de midi. Au sud de Clermont-Ferrand, sur l'A75, 100 000 véhicules attendus. Une situation récurrente en cette période de l'année et forcément ça peut coincer par endroit.

Le Capitaine Vincent Wachala, commandant l'Escadron départemental de sécurité routière du Puy-de-Dôme, prévoit un dispositif de sécurité à la hauteur. Objectif : fluidifier le trafic et veiller au respect des règles de sécurité.

Le Capitaine Vincent Wachala, commandant l'Escadron départemental de sécurité routière du Puy-de-Dôme © Radio France - Dominique Manent

Parmi les infractions souvent relevées, le non respect des distances de sécurité et des véhicules mal chargés.

"Je rappelle la règle des deux secondes" explique le Capitaine Wachala. "Vous comptez deux secondes par rapport à un point fixe avec le véhicule devant vous. Normalement, ça vous évite tout souci en cas de ralentissement brutal. On vérifie aussi le chargement du véhicule. Le plus courant, ce sont les chargements mal arrimés, notamment les vélos. Il convient de bien arrimer son vélo et de le vérifier à chaque pause. On doit pouvoir voir les systèmes d'éclairage et de freinage, ainsi que les plaques d'immatriculation. Si ce n'est pas le cas, vous risquez l'immobilisation du véhicule et une amende de 135 euros".

De gros moyens déployés

Sur le terrain seront mobilisées les motos classiques, mais aussi les motos et les voitures de gendarmerie banalisées. Il y aura aussi des radars pour contrôler la vitesse des automobilistes. "Il y en aura dans tous les sens et sur tous les axes" prévient le Capitaine Wachala. "Si vous traversez le département, si tout va bien, vous serez contrôlé au moins deux fois. Sur certains tronçons, vous pourrez être contrôlé jusqu'à quatre à cinq fois".

"Vous ne verrez pas les gendarmes. Et si vous les voyez, c'est qu'il est trop tard. Mauvaise journée pour vous !"