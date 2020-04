Puy-de-Dôme: à 80 ans, Pierre Méry maire et médecin, joue les prolongations à Fournols

Il aurait dû prendre sa retraite de médecin fin décembre et celle de maire depuis le week-end dernier. Pierre Méry est toujours l'un et l'autre. Administrativement, il est bien retraité mais il reçoit toujours des patients. Ils sont beaucoup moins nombreux, deux à trois par jour seulement, mais restent fidèles à leur médecin. Le seul changement, c'est que les consultations sont gratuites, puisque si un médecin à la retraite peut toujours consulter et délivrer des ordonnances, il ne peut plus être payé.

Ses consultations tournent essentiellement autour du coronavirus. Beaucoup de patients ont le sentiment d'avoir les symptômes de la maladie: "ils ne le disent pas carrément mais ils vous sortent des symptômes qu'ils ont entendu à la télé ou ailleurs". Heureusement, rien de grave, il s'agit de maladies plus classiques en particulier des allergies très nombreuses actuellement.

Le docteur Méry a tout de même eu un doute pour l'un de ses patients mais il s'agissait d'une fausse alerte. En tout cas le médecin a le sentiment d'être utile puisque les patients qu'il rassure n'encombrent pas les urgences.

En plus de son cabinet, Pierre Méry passe aussi beaucoup de temps à la mairie de Fournols. Après 18 années comme maire et 38 comme élu, il garde encore son écharpe en attendant que le deuxième tour puisse avoir lieu et le nouveau conseil municipal installé. Il reste à élire trois conseillers municipaux, ou bien tout recommencer, selon la décision qui sera prise par le gouvernement. En attendant, le docteur Méry joue les prolongations.