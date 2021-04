Puy-de-Dôme : à moins de dix kilomètres de Clermont, le golf d'Orcines fait le plein

Que faire dans une limite de dix kilomètres autour de chez soi, pour les quatre prochaines semaines, alors que les beaux jours commencent à pointer le bout de leur nez ? Autour de Clermont-Ferrand, il y a Romagnat, le plateau de Gergovie, et puis il y a le golf des Volcans : soixante hectares, trois parcours (18, 9 et 6 trous), et une vue imprenable sur les sommets du Puy-de-Dôme. "On est vraiment des privilégiés, car tout le monde ne peut pas ouvrir, donc on mesure vraiment notre chance. C'est presque la vie normale !", sourit Virginie Abonnat, la directrice.

Des règles sanitaires à respecter quand même

Le golf des Volcans a toutefois dû se plier à quelques mesures : du gel hydroalcoolique dispatché un peu partout, des cours de golf à six et des groupes de joueurs confirmés à quatre, et la fermeture du restaurant, remplacé par de la vente à emporter. "Mais notre préoccupation n'est pas d'ordre financière, nous voulons offrir un service et de la convivialité, c'est de ça dont les gens ont besoin", selon Virginie Abonnat.

Pour venir au golf des Volcans, il faut respecter certaines restrictions. Détails avec la directrice Virginie Abonnat Copier

"Vous avez la nature, les sommets du Puy-de-Dôme, les petits oiseaux qui chantent... Les gens ne viennent pas forcément pour le sportif, ils viennent pour s'aérer, échapper un peu à ce confinement" - Virginie Abonnat, directrice du golf des Volcans

Le golf des Volcans s'étend sur 60 hectares © Radio France - Léo Corcos

Et les gens ne s'y trompent pas : le parking des habitués ne désemplit pas. "On a constaté une hausse de la fréquentation, que nous pourrons chiffrer exactement en fin d'année. Nous avons des fidèles de plus de trente ans, mais aussi des nouveaux !" se réjouit la directrice.