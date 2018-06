Saint-Jean-des-Ollières, France

Quand on s'est rendus compte que le feu était parti, les flammes faisaient déjà deux à trois mètres de haut. Ma femme est sortie tout de suite avec notre fils et moi j'ai essayé de sauver ce que je pouvais. - Philémon Ilpide

Au lieu-dit "Les Poyets", Marie et Philémon s’aménageaient un petit coin de paradis depuis plusieurs mois. Heureux propriétaires d'un vieux moulin du 17ème siècle, adossé à une habitation, ils avaient pour projet de créer des logements insolites et écologiques. Dans la partie habitation, les travaux étaient quasiment finis, et le couple venait de s'installer depuis trois jours, quand l'incendie s'est déclaré dans le moulin adjacent.

On pense que c'est un court-circuit qui a mis le feu. C'était le lieu de stockage de mon atelier et de toutes nos affaires personnelles. - Philémon

Sans assurances sur le bien, qu'ils comptaient faire expertiser une fois les travaux entièrement terminés, les pertes matérielles s'élèvent à plus de 20 000€. Elles concernent principalement du matériel de travaux acquis par Philémon.

Intérieur du moulin © Radio France - François Rauzy

Mais les pertes sont au moins autant sentimentales que financières. Philémon : " On a perdu par exemple la robe de mariée de ma femme, qui est couturière et qu'elle avait faite elle-même. [...] C'est vrai que du coup on se demande si tout ça c'est pas un signe de la vie qui nous dit qu'on doit arrêter le projet, aller vivre ailleurs. C'est dur. "

Un élan de solidarité qui redonne le moral

Heureusement, Philémon et Marie ont de très bons amis. Des amis qui n'ont pas hésité une seule seconde lorsqu'il a fallu mettre la main à la pâte après le sinistre : " Trois jours après l'incendie, un ami, Thomas Torcheux, qui a un entreprise de charpenterie à La Bourboule est venu m'aider. Il a fermé son entreprise pendant deux jours et il est venu avec deux de ses employés m'aider bénévolement. On a refait la charpente en 48h, ça m'a vraiment mis du baume au coeur. " Il y a aussi cette cagnotte en ligne, crée par son ami Romain Percelier : " Quand Philémon m'a appelé, j'ai vu qu'il était vraiment abattu et j'ai pas hésité une seconde. J'ai aussi eu sa soeur au téléphone et on a décidé de créer cette cagnotte. " Une cagnotte qui a récolté pour le moment plus de 600€, et qui a été créée en parallèle d'un autre pot commun lancé par Marie Ilpide.

Le couple a aussi reçu des coups de main d'amis et de voisins pour déblayer les décombres, même si le travail est loin d'être terminé. Pour le moment Marie et Philémon sont hébergés, ils espèrent retrouver leur habitation d'ici deux mois.

Pour donner un coup de main : - Cagnotte 1 : https://www\.lepotcommun\.fr/pot/cctziw4h - Cagnotte 2 : https://www\.leetchi\.com/c/solidarite\-pour\-le\-moulin\-daugustin - Philémon Ilpide : 06.75.69.02.44 - philrapide@gmail.com