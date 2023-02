Puy-de-Dôme : A Volvic la solidarité s'organise pour venir en aide aux Turcs touchés par les séismes

C'est un drame qui touche le monde entier. Il y a deux semaines, le 6 février, deux séismes ravageaient le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. On dénombre plus de 40 000 morts. Face à cette horreur la solidarité s'organise. A Volvic (Puy-de-Dôme), la municipalité et l'association Cappadoce ont organisé une collecte de matériels pour venir en aide aux survivants en Turquie.

ⓘ Publicité

25 générateurs et 10 000 euros récoltés

Après quelques jours de collecte, l'élan de solidarité se confirme. L'utilitaire mis à disposition par la mairie est rempli : 25 générateurs, près de 200 couvertures et sacs de couchage et 4 poêles catalytiques. En plus de cette collecte de matériel, 10 000 euros de dons ont été récoltés et vont être envoyés en Turquie. En quelques jours c'est environ 200 personnes qui ont mis la main à la poche ou qui sont venus déposer quelque chose. A l'image de Camille, 28 ans. Elle vient s'arrêter au local de l'association pour donner deux tentes. "Je ne les utilisais pas, lance cette habitante d'Enval, et je trouvais que c'était une bonne cause d'en faire profiter ceux qui sont dans le besoin".

Camille vient de déposer deux tentes pour aider les survivants en Turquie. © Radio France - Pierre Frasiak

Depuis quelques jours les bénévoles de l'association se donnent à fond pour récolter un maximum. Alors cette générosité leur va droit au cœur, à l'image du président de Cappadoce, Niyazi Yalcin, originaire de Turquie et habitant de Volvic depuis 1972 : "Tous les Volvicois ont donné ! C'est très gentil, je suis bien content. Merci pour tout ça". Un sentiment partagé, par Halim Yalcin, adjoint à la mairie de Volvic : "L'avantage c'est que la communauté turque à Volvic est là depuis les années 1970 donc on connait du monde, il y a nos voisins, nos amis… Il y a une solidarité et une confiance très importante". L'association aimerait soutenir également les Syriens mais l'acheminement est beaucoup plus complexe qu'en Turquie.

Le matériel rejoindra la Turquie par avion cargo

La collecte a pris fin dimanche soir. Ce lundi l'utilitaire prendra la route de Lyon pour décharger sa cargaison. Le matériel rejoindra ensuite la Turquie par avion cargo. Mais il reste possible de soutenir les Turcs touchés par les séismes en faisant un don via l'association Cappadoce. Pour plus de d'information vous pouvez appeler le 06-42-74-75-29 ou le 06-37-95-01-18.

loading