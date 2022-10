Puy-de-Dôme : avec le manque de carburant, des hôtels confrontés à des annulations

Pour la première année sans restriction sanitaire, un nouvel obstacle barre la route des hôteliers. Le manque de carburants dans les stations-service pousse de nombreux Français à renoncer à leurs vacances. D'après le patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), "il y a plus de 60% d'annulation pour l'hôtellerie", et les établissements du Puy-de-Dôme n'y échappent pas.

ⓘ Publicité

"Il y a de la frustration car on fait une saison correcte, un très bon mois de septembre, la météo est avec nous en ce moment, mais on est complètement freiné", regrette Robin Sarrazin, gérant de l'hôtel L'Artière à Ceyrat. La semaine prochaine, il devait accueillir les membres d'une famille qui se réunissaient pour un repas, 12 chambres avaient été réservées, toutes annulées désormais. "C'est 1.000 euros de perdu", explique-t-il.

Des réservations à la baisse

Quelques kilomètres plus au sud, à Aydat, l'hôtel Le Marius fait face à la même problématique, "un client m'a envoyé un mail après avoir annulé avec le motif : pénurie d'essence", raconte Delphine Delpeuch, la gérante. Déjà trois clients ont annulé leur séjour des vacances de la Toussaint.

L'hôtel Le Marius à Aydat. © Radio France - François Ventéjou

Des annulations alors même que le taux de remplissage n'est pas à la hauteur. "Il y a un vrai manque car on est à moins de 50% alors que pour cette période, on devrait être à 80%", ajoute-t-elle. Pour l'hôtelière, les mentalités ont évolué depuis la crise sanitaire avec davantage de réservations à la dernière minute.

"Les réservations sont très calmes pour la Toussaint", confirme Vincent Lanthony, administrateur de l'Umih dans le Puy-de-Dôme. Sur l'année, la baisse des réservations se confirme avec un pourcentage compris entre -15 et -20%. D'après lui, les annulations concernent autant les vacanciers que les voyages d'affaire.