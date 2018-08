Canicule : baignade interdite au lac d'Aydat dans le Puy-de-Dôme

Par Aurore Jarnoux, France Bleu Pays d'Auvergne

Il n'est plus possible de se baigner au lac d'Aydat, le plus grand lac naturel d'Auvergne. En cause : la présence en grande quantité de cyanobactéries dans l'eau. La mairie a pris un arrêté municipal ce vendredi matin. Les activités nautiques sont en revanche toujours possibles.