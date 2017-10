Puy-de-Dôme : Bernard Laporte soutient la création d'une école de rugby à Malintrat

Le président de la Fédération Française de Rugby s'est déplacé ce dimanche après-midi à Malintrat. Opération séduction avec les jeunes qui ont eu droit à une initiation avec Bernard Laporte !

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut s'entraîner avec Bernard Laporte, alors les jeunes étaient à la fois très impressionnés et excités. Les appareils photos et les smartphones ont pris des clichés en rafale pour immortaliser ce moment.

@BernardLaporte_ à la rencontre des jeunes à Malintrat pour soutenir la création d'une école de #Rugby#PUYDEDOMEpic.twitter.com/ijcMpHraYM — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) October 8, 2017

J'aime ça, car cela me rappelle ma jeunesse, j'aime leur inculquer le détail dans le geste - Bernard Laporte

Deux contre un, passes longues... Bernard Laporte a mis en place quelques ateliers pour entraîner et apporter des conseils précieux aux jeunes présents sur le terrain de Malintrat ce dimanche après-midi. Quand on l'observe, on sent que le président de la Fédération Française de Rugby (FFR) est impliqué. "J'aime ça car cela me rappelle ma jeunesse, j'aime leur inculquer le détails dans le geste pour qu'ils comprennent ce qu'ils font" raconte Bernard Laporte. Et peu importe si c'est un club amateur : "je suis là pour les soutenir, on s'en fout du niveau" .

Bernard Laporte entouré de l'équipe du club de Malintrat et des jeunes mordus du rugby © Radio France - Lauriane Havard

Attirer des jeunes joueurs

Le déplacement de Bernard Laporte n'est pas anodin quand on sait que les clubs ont aujourd'hui des difficultés à licencier de nouvelles recrues. "On espère que la présence du président de la FFR ce dimanche aura un impact positif pour faire grandir le club de Malintrat" explique Murielle Minot, la présidente du club. Il faut désormais que cette nouvelle école de rugby attire des jeunes, à partir de 6 ans. L'équipe de Malintrat s'apprête à faire des démonstrations dans les écoles pour transmettre la fièvre du ballon ovale.

Pour commencer, l'école de rugby de Malintrat va fonctionner avec celle de Gerzat. "On va organiser des petits tournois et surtout faire les entraînements ensemble" indique Frédéric, l'un des deux entraîneurs de Malintrat, qui va prochainement coacher les plus jeunes.