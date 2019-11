Puy-de-Dôme : des taxis gratuits pour les victimes de violences conjugales

Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Les taxis du Puy-de-Dôme se mobilisent pour les femmes victimes de violences conjugales. 20 compagnies de taxi, réparties sur tout le territoire, essentiellement en milieu rural viennent de signer une convention avec l’État pour faciliter le transport à la demande des femmes victimes de violences. Un service accordé à celles qui n'ont aucune solution de transport.

Ce service est financé par L’État et géré par l'association "SOS voyageurs-Aide en gare". Pour bénéficier de ce service, les victimes doivent tout d'abord alerter un service compétent, comme la gendarmerie, la police, les hôpitaux, les travailleurs sociaux ou le 115. Pour ce dispositif, l’État a débloqué une enveloppe de 15 000 euros.

Lionel Oger et Mathieu Missonnier, deux taxis signataires. © Radio France - Claudie Hamon

"Ce dispositif est un bonus pour la population", précise Lionel Oger, taxi près d'Arlanc, "c'est important pour les victimes car en milieu rural on est éloigné de tout."

A la campagne, les taxis font presque à 100% du transport médical. "On se connait tous à la campagne" explique Mathieu Missonnier, taxi à Ambert. "Nos clients sont presque devenus des amis. On sait tout sur tout le monde et parfois c'est triste, alors si on peut leur apporter de la bienveillance. On est là pour les transporter mais on est là aussi pour faire tampon entre la famille et l'hôpital et en même temps ils peuvent se confier et cela agrémente leur journée."