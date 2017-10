Puy-de-Dôme : des travaux de désamiantage sur l'A75 à partir de lundi prochain

Un nouveau chantier démarre lundi 16 octobre sur l'A75 à hauteur d'Authezat dans le Puy-de-Dôme. La chaussée sera rénovée sur près de trois kilomètres. Particularité : cette portion contient de l'amiante, d'où la mise en place de mesures de sécurité draconiennes. Les travaux dureront un mois.

Ce chantier est le premier du genre piloté par la DIR Massif Central en Auvergne. Il porte sur une portion d'un peu plus de deux kilomètres à la hauteur de la commune d'Authezat, près d'Issoire, dans le sens Clermont-Ferrand►Béziers. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Colas et devraient durer quatre semaines. Coût global du chantier : 2,7 millions d'euros. Il a d'abord fallu effectuer 150 "carottages" pour analyser la structure de la chaussée, y compris en profondeur.

Il faut savoir que dans les années 70 et jusqu'en 1995, on incorporait des fibres d'amiante dans certains enrobés pour favoriser l'adhérence des revêtements. Ces travaux permettront principalement de remplacer la couche supérieure de la chaussée appelée couche de roulement. Pour cela, la chaussée en place sera retirée par rabotage. Puis une nouvelle couche de roulement en enrobé sera appliquée. L’opération sera également l’occasion d’entretenir les dispositifs d’assainissement et autres équipements de la route présents dans l’emprise du chantier.

Des aménagements de circulation

Ce chantier nécessite la fermeture totale du sens de circulation concernée par les travaux d’entretien, c’est à dire le sens nord ►sud (Clermont-Ferrand►Béziers).

La circulation sera basculée et s’effectuera à double sens sur les voies du sens sud►nord (Béziers►Clermont-Ferrand)

Dans le sens nord►sud (Clermont-Fd►Béziers), les bretelles d’entrée et de sortie du diffuseur n° 7 (Montpeyroux), comprises dans la zone en travaux, seront fermées.

Des déviations sont mises en place par les diffuseurs les plus proches. Ces restrictions de circulation sont maintenues les week-ends. L’autoroute A75 est un axe structurant du réseau routier national. Le trafic moyen dans ce secteur est de 38 500 véhicules par jour.