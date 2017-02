Puy-de-Dôme: enfin un peu de neige sur les pistes de Chastreix!

Cette saison, la petite station de Chastreix-Sancy a seulement ouvert le 7 janvier dernier. Depuis, les canons à neige tournent sans relâche pour permettre aux vacanciers d'enfiler leurs chaussures de ski!

Malgré le manque d'enneigement général dans le massif du Sancy, les touristes et les locaux sont bien décidés à profiter de leurs vacances. Alors, quand on arrive à Chastreix, il est difficile de trouver rapidement une place pour se garer! Signe d'une bonne fréquentation pour cette station familiale d'Auvergne.

Une dizaine de pistes ouvertes

La grande majorité du domaine est ouvert aux skieurs, "en particulier toutes les pistes destinées aux débutants" précise Thomas, l'un des moniteurs de l'Ecole du Ski Français. C'est plus compliqué en revanche pour les pistes rouges et noires. Les téléskis sont eux tous opérationnels.

Le téléski en bas de la station de Chastreix-Sancy © Radio France - Lauriane Havard

Une station à échelle humaine

Elise, son mari et leurs deux enfants ont quitté leur Normandie natale pour séjourner en Auvergne. C'est la première fois qu'ils viennent à Chastreix et ils ne sont pas déçus! "Ce n'est pas si grave s'il n'y a pas beaucoup de neige et puis ici les prix sont plus attractifs que dans les Alpes, c'est une station à échelle humaine". Ici le forfait adulte pour une semaine s'élève à 90 euros, 70 euros pour les enfants. Soit presque deux fois moins cher que dans les Alpes!