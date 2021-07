Puy-de-Dôme : Gérald Darmanin décore les gendarmes d'Ambert et signe un contrat avec Clermont-Ferrand

Une double visite dans le Puy-de-Dôme, ce jeudi, pour le ministre de l'Intérieur. Dans un premier temps, Gérald Darmanin a été accueilli à la gendarmerie d'Ambert, avant se rendre en mairie de Clermont-Ferrand en fin de journée, et de signer un contrat avec Olivier Bianchi pour lutter contre l'insécurité et la délinquance.

Emotion à Ambert

Dans la nuit du 22 au 23 décembre dernier, trois gendarmes avaient été abattus et un quatrième blessé par un forcené lors d'une intervention destinée à porter secours à une femme victime de son conjoint. Quelques jours plus tard, Gérald Darmanin avait rendu hommage à leur courage et à leur abnégation.

Ce jeudi, c'est leurs collègues qu'il est venu saluer : 19 gendarmes décorés pour leur sens du devoir et leur travail quotidien auprès de la population. "Dans les circonstances les plus dramatiques, vous répondez toujours présents aux Français" a déclaré le ministre dans la cour de la gendarmerie.

Un partenariat entre l'Etat et la ville

En fin de journée, le ministre a été reçu par Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, pour la signature d'un contrat de sécurité intégrée. L'Etat attribue des moyens supplémentaires au commissariat de la ville : outre les cinq policiers arrivés au printemps dernier au commissariat, huit fonctionnaires supplémentaires y seront affectés avant la fin de cette année. Un renforcement des réservistes est également prévu.

Le ministre de l'Intérieur et le maire de Clermont-Ferrand dans les salons de l'hôtel de ville © Radio France - Romane Brisard

Dans le même temps, le maire de Clermont-Ferrand s'engage a renforcer sa police municipale : 12 policiers de plus qui assureront notamment des missions en soirée. La vidéo protection sera développée et trois intervenantes sociales seront déployées dans les commissariats et les gendarmeries (en partenariat avec la Métropole et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.) pour lutter contres les violences intrafamiliales.